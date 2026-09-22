2026-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih takvimi belli oldu. BESYO adıyla da bilinen ÖZYES tercih sürecine dair ayrıntılar yayımlanan kılavuzla duyuruldu. Peki, BESYO tercihleri ne zaman başlayacak?

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ÖSYM'den ÖZYES tercihlerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Yayımlanan ÖZYES kılavuzuyla tercih tarihleri ve sürecin ayrıntıları belli oldu. 2026-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına tercih işlemleri, 24-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, tercihlerini 24 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda bireysel olarak yapabilecek. Tercih işlemleri, 30 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Takvim belli oldu! BESYO tercihleri ne zaman başlayacak? ÖZYES tercih tarihleri ve kılavuzu paylaşıldı!

2026-ÖZYES Tercih Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecek. ÖZYES kılavuzu adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanıyor. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir. Yerleştirme işleminde, 2026-ÖZYES Başvuru ve Tercih Kılavuzlarında yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

2026-ÖZYES Tercih Kılavuzu (Ön Bilgi)

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