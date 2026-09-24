KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Adaylar 2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme taşırken sınav giriş belgeleri erişime açıldı. İşte, 2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri ve tarihi sorgulama ekranı...

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2026-KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların merakla beklediği sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre adayların sınava gireceği bina ve salonlara ilişkin yerleştirme işlemleri tamamlandı. 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak KPSS Ön Lisans için adaylar sınav yerlerini ÖSYM AİS üzerinden görüntüleyebilecek. İşte, 2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri ve tarihi sorgulama ekranı...

KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri açıklandı! 2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri ve tarihi sorgulama ekranı

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI!

KPSS Ön Lisans sınav yerleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Yapılan duyuruda ''4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2026-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 24 Eylül 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadelerine yer verildi.

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ.

KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri açıklandı! 2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri ve tarihi sorgulama ekranı

2026 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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