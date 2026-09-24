9 yaşındaki Muhammed'i hayattan koparan korkunç olay! Maganda kurşunuyla başından vuruldu: ‘Okula başlayacaktı, şimdi mezarda’

Adana’da 9 yaşındaki Muhammed Emir Çalışan, hastane dönüşünde, kavga sırasında ateşlenen kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Evladını kaybeden acılı baba Latif Çalışan “Okula başlayacaktı, şimdi mezarda yatıyor. Silahı olan her insanın ağır ceza almasını istiyorum. Benim içimdeki yangın ancak bu şekilde söner” diyerek tepki gösterdi.

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Adana’nın Yüreğir ilçesinde iddiaya göre, Hayri A. (31) ve Gökhan A. (31), yüksek sesle müzik dinleyen Derman U. (27), Erden Ç. (24) ve İbrahim Ö.'yü (22) uyardı. İki grup arasında çıkan tartışmada taraflar birbirini darp etti. Yüksek sesle müzik dinleyen şahıslar, tabancayla ateş açtı.

9 yaşındaki Muhammedi hayattan koparan korkunç olay! Maganda kurşunuyla başından vuruldu: ‘Okula başlayacaktı, şimdi mezarda’

2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ön camdan giren kurşunlar, hastane dönüşü otomobille eve dönen 9 yaşındaki Muhammed Emir Çalışan'ın başına isabet etti. Kavgaya karıştığı belirlenen Derman U. ise olay yerine yakın bir sokakta yakalandı. 9 yaşındaki çocuk, yaklaşık iki gün sonra hayatını kaybetti.

Çocuğun ölümünün ardından cinayet dedektifleri yaklaşık 150 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin saklandığı adresi belirledi. Erden Ç. ve İbrahim Ö. Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir evde yakalandı.

9 yaşındaki Muhammedi hayattan koparan korkunç olay! Maganda kurşunuyla başından vuruldu: ‘Okula başlayacaktı, şimdi mezarda’

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Derman U.'nun babası Adil U. (60) da soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Operasyonda olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi. Şüphelilerden Derman U. ve Erden Ç. tutuklanırken, İbrahim Ö. ve Adil U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

9 yaşındaki Muhammedi hayattan koparan korkunç olay! Maganda kurşunuyla başından vuruldu: ‘Okula başlayacaktı, şimdi mezarda’

TETİĞİ KİM ATEŞLEDİ?

Öte yandan incelemelerde olayda kullanılan tek tabancanın hem Derman U. hem de Erden Ç. tarafından kullanıldığı yönünde delillere ulaşıldı. Ancak Muhammed Emir'in ölümüne neden olan mermiyi hangi şüphelinin ateşlediği kriminal inceleme sonrası netlik kazanacak.

9 yaşındaki Muhammedi hayattan koparan korkunç olay! Maganda kurşunuyla başından vuruldu: ‘Okula başlayacaktı, şimdi mezarda’

"OĞLUMUN ALNINA İSABET ETTİ"

9 yaşındaki oğlunu kaybeden acılı baba Latif Çalışan, yaşananları şöyle anlattı:

Akşam ağabeyinin dişi ağrıyordu. Ağabeyiyle hastane ilaç yazdırmaya gittiler. Dönerken yolda bir çatışma çıkmış. Oradan kaçmak isterken mermi araca isabet ediyor. Önce camdan girip, arka koltukta oturan oğlumun alnına isabet ediyor. Bu silahların bir an önce toplanmasını, silahı olan her insanın ağır ceza almasını istiyorum. Benim içimdeki yangın ancak bu şekilde söner.

“OKULA BAŞLAYACAKTI, ŞU AN MEZARDA”

Latif Çalışan’ın "Nereye gitsem, benimle beraber gelirdi. En son pazar günü beraberdik. Pazar günü evden çıktık, biraz gezdik. Acıktığını söyledi. Döner yaptırdım oğluma. Okul üniformasını alacaktık, gittik aradık bulamadık. Pazartesiye bırakmıştık okul üniformasını alma işini. Telefonumda okul malzemesinin listesi duruyor hala. Okula başlayacaktı, şu anda mezarda yatıyor" sözleri yürek sızlattı.

9 yaşındaki Muhammedi hayattan koparan korkunç olay! Maganda kurşunuyla başından vuruldu: ‘Okula başlayacaktı, şimdi mezarda’

Acılı baba “Şu an benim canımın yandığı kadar en ağır cezaları almalarını istiyorum. Ailelerinin de canı yansın. Eşim, çocuklarım herkes perişan" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAdana

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