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MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te potaya kalan isimler

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MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te potaya kalan isimler
Başlık Resmi MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? MasterChefte potaya kalan isimler

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi verildi. Mavi ve Kırmızı Takım bir kez daha dokunulmazlık için kıyasıya rekabet etti. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda dokunulmazlığı kazanan takımın yanı sıra eleme potasına gidecek eleme adayları belirlendi. Peki MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu?

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MasterChef'te eleme potası netleşmeye başladı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Mavi Takım galip gelirken Recep ve Armağan potaya kalan ilk eleme adayları olmuştu. Yayımlanan son bölümde ise ikinci takım dokunulmazlığı oynandı. Gecenin sonunda potaya iki yeni yarışmacı daha kaldı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞIN GALİBİ KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'nin 23 Eylül 2026 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ikinci takım dokunulmazlık mücadelesinin galibi kırmızı takım oldu Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda, çilek, üzüm, vişne ve kayısı ile tatlı tabağı hazırlamak için yeniden mutfağa girdi. Finale Ayşe ve Bahar kaldı. Gecenin sonunda ise bireysel dokunulmazlığı Bahar kazandı. Bireysel mücadele sonunda potada kalma ihtimali ortadan kalkan isim ise Bahar oldu.

MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? MasterChefte potaya kalan isimler
Başlık ResmiMasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? MasterChefte potaya kalan isimler

MASTERCHEF 3 VE 4.ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bahar eleme potası için Eyyüp Can'ın ismini verdi. Heyecan dolu gecenin sonunda daha sonra da eleme oylaması yapıldı. Oylamada ismi en çok çıkan yarışmacı Nilay oldu. Böylece Masterchef 3.ve 4. Eleme adayları Eyüpcan ve Nilay oldu.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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