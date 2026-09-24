Esenyurt'ta eski eşinin evinin önünde olay çıkaran adama tekme tokat saldırı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şahıs eski eşinin evinin önüne giderek olay çıkardı. Bunun üzerine kadının ailesi olay çıkaran adama tekme tokat saldırdı. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

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İstanbul Esenyurt'ta eski koca ortalığı karıştırdı. Sokakta park halinde olan otomobile çarparak olay çıkaran adama kadının ailesi tekme tokat saldırdı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, dün Esenyurt Necip Fazıl Kısasürek Mahallesi'nde meydana geldi. Öne sürülene göre bir adam eski eşinin evinin önüne gelip olay çıkardı. Park halindeki otomobile çarptığı öğrenilen adama ise kadının ailesi tekme ve tokatlarla cevap verdi. Otomobil camlarını yumruklayan aile yakınları eski kocayı darp etmek isterken, adam araçla olay yerinden kaçtı.

Esenyurtta eski eşinin evinin önünde olay çıkaran adama tekme tokat saldırı

Olayın sonrasında durum polis ekiplerine haber verilirken, yaşanan o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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