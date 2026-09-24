Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Esenyurt'ta eski eşinin evinin önünde olay çıkaran adama tekme tokat saldırı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şahıs eski eşinin evinin önüne giderek olay çıkardı. Bunun üzerine kadının ailesi olay çıkaran adama tekme tokat saldırdı. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

Kaydet
|

İstanbul Esenyurt'ta eski koca ortalığı karıştırdı. Sokakta park halinde olan otomobile çarparak olay çıkaran adama kadının ailesi tekme tokat saldırdı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, dün Esenyurt Necip Fazıl Kısasürek Mahallesi'nde meydana geldi. Öne sürülene göre bir adam eski eşinin evinin önüne gelip olay çıkardı. Park halindeki otomobile çarptığı öğrenilen adama ise kadının ailesi tekme ve tokatlarla cevap verdi. Otomobil camlarını yumruklayan aile yakınları eski kocayı darp etmek isterken, adam araçla olay yerinden kaçtı.

Esenyurtta eski eşinin evinin önünde olay çıkaran adama tekme tokat saldırı
Başlık ResmiEsenyurtta eski eşinin evinin önünde olay çıkaran adama tekme tokat saldırı

Olayın sonrasında durum polis ekiplerine haber verilirken, yaşanan o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

BAKMADAN GEÇME
Manisa
GÜNDEM

Manisa'daki saldırının ardından ailelere “Hitler ve gamalı haç” uyarısı!
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
PARALAR NE OLACAK?
PARALAR NE OLACAK?
Tasfiye edilen fonlarla ilgili kritik toplantı
"TÜM TEDBİRLER ALINMAKTADIR"
GKRY ve Yunanistan'a "KKTC" uyarısı
KONUTTA ANKARA SÜRPRİZİ!
KONUTTA ANKARA SÜRPRİZİ!
İstanbul ve İzmir’e fark atan 4 gösterge
PKK SİNCAR'DAN ÇIKARILACAK
PKK SİNCAR'DAN ÇIKARILACAK
Aylar önce duyurmuştuk! Türkiye ve Irak'tan tarihi mutabakat
SÜPER LİG PARA ÖDÜLLERİ
SÜPER LİG PARA ÖDÜLLERİ
Havuzdan çıkmak hukuken mümkün mü? İşte cevabı
BANKA BANKA SON DURUM!
BANKA BANKA SON DURUM!
300 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
'TÜRKİYE YENİ PLAN PEŞİNDE'
'TÜRKİYE YENİ PLAN PEŞİNDE'
Yunan basınında S-400 ve F-35 depremi
BUGÜN İNDİRİM YARIN ZAM!
BUGÜN İNDİRİM YARIN ZAM!
Araç sahiplerinin sevinci kısa sürdü
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERECEK'
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERECEK'
Nübel’in eski hocası, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
OĞLUNA SÜNNET BİLE YAPTIRMIŞ
OĞLUNA SÜNNET BİLE YAPTIRMIŞ
Rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı
YAYIN İHALESİNE KATILACAKLAR
YAYIN İHALESİNE KATILACAKLAR
Amazon gözünü Süper Lig’e dikti!
YILLAR SONRA OLAY İTİRAF
YILLAR SONRA OLAY İTİRAF
"Dizide izliyorduk 3 gün sonra yaşıyorduk"
ISIRIP YERDE SÜRÜKLEDİ
ISIRIP YERDE SÜRÜKLEDİ
Sakarya'da sokak köpeğinin saldırısı kamerada
BÖLGENİN SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK
BÖLGENİN SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK
Engeller bir bir aşıldı, geri sayım başladı
O DEHŞET BİR UYARIYDI
O DEHŞET BİR UYARIYDI
Oyundaki ölüm gerçeğe taşınıyor
FATURAYI TÜRKİYE ÖDEYECEK!
FATURAYI TÜRKİYE ÖDEYECEK!
Fon krizinin maliyeti herkesi etkileyecek
"ASİMİLASYONA HAYIR DİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrımcılığa dikkat çekti
‘YÜREĞİM TÜKENİYOR'
‘YÜREĞİM TÜKENİYOR'
Ormandaki sır ceset sonrası en acı bekleyiş
64 YIL SONRA BİR İLK!
64 YIL SONRA BİR İLK!
Trump, 30 metrelik kırmızı halı bile serdirdi
ALTINDA ROTA DEĞİŞİYOR MU?
ALTINDA ROTA DEĞİŞİYOR MU?
İşte yükselişi frenleyen 5 engel
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'da hissedilen bir deprem meydana geldi
Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'da hissedilen deprem!
Kaydet
IMF 2026 raporunu yayımladı! Küresel ekonomiyi bekleyen tehditler neler?
IMF 2026 raporunu yayımladı! Küresel ekonomiyi bekleyen tehditler neler?
Kaydet
86 bin yıllık İnkaya Mağarası'nda e-DNA uygulaması yapılacak
86 bin yıllık İnkaya Mağarası'nda e-DNA uygulaması yapılacak
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.