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Ekonomi

IMF 2026 raporunu yayımladı! Küresel ekonomiyi bekleyen tehditler neler?

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IMF 2026 raporunu yayımladı! Küresel ekonomiyi bekleyen tehditler neler?
Başlık ResmiIMF 2026 raporunu yayımladı! Küresel ekonomiyi bekleyen tehditler neler?

IMF, 2026 Yıllık Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, küresel ekonominin art arda gelen şoklara rağmen dirençli kaldığını, ancak Ortadoğu'daki savaşın büyüme görünümünü bozduğu aktarıldı. Raporda savaşın getirdiği risklerden bahsedilirken, kamu borcu ve yapısal sorunlara da dikkat çekildi.

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Dünyada yaşanan şoklar gittikçe büyürken ülke ekonomileri bu durumdan olumsuz etkilenmeye devam ediyor. ABD-İran savaşındaki baskılar, yapay zeka piyasasındaki istihdam riski, çevre sorunlarının oluşturduğu maliyet sıkıntıları vs. gibi birçok olumsuzluk ülke ekonomilerini etkiliyor. Bu duruma yönelik birçok uluslararası kurumda raporlarını ve görüşlerini aktarmaya devam ediyor. Uluslararası Para Fonu'da (IMF) bunlardan biri olarak öne çıkıyor.

IMF'nin 2026 Yıllık raporuna göre küresel ekonomi; jeopolitik şoklar, devam eden savaşlar ve ticaret sistemindeki değişimlere rağmen direnç gösterdiğini ancak orta vadeli görünümün zayıf kaldığını bildirdi. Özellikle enerji arzındaki bozulma, yüksek kamu borcu, ticaret gerilimleri ve yapay zekânın ekonomide oluşturabileceği risklere dikkat çekildi.

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IMF'ye göre, küresel ekonominin gidişatı 2025 yılında iyi ilerliyordu. Ancak yaşanan Orta Doğu savaşı küresel ekonominin seyrini değiştirdi. Çatışmanın enerji ve diğer emtia arzında oluşturduğu şok, tedarik zincirlerine de yayılarak bölge dışındaki ekonomileri etkiledi. Bu gelişmelerin etkisiyle 2026'nın başında küresel büyüme tahminleri sınırlı ölçüde yukarı yönlü revize edildi. Ancak şubat sonrasında Ortadoğu'da başlayan savaş, ekonomik görünümde önemli bir değişime yol açtı.

KAMU BORCU SAVAŞ VE ENERJİ ŞOKUYLA DAHA DA BASKI ALTINDA

Raporda küresel kamu borcunun, pandemi dönemindeki tarihi seviyelerden kısa süreli gerilemenin ardından yeniden yükselişe geçtiği belirtildi. Savaşın enerji fiyatlarını yükseltmesi, finansal koşulları sıkılaştırması ve ekonomik büyümeyi yavaşlatması kamu maliyesi üzerindeki baskıyı artırdı. Özellikle enerji ithalatçısı ve düşük gelirli ülkelerin daha büyük baskıyla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

IMF 2026 raporunu yayımladı! Küresel ekonomiyi bekleyen tehditler neler?
Başlık ResmiIMF 2026 raporunu yayımladı! Küresel ekonomiyi bekleyen tehditler neler?

IMF'DEN BÜTÇELERDE 'ÖNCELİKLENDİRME' ÇAĞRISI

IMF, hükümetlerin artan enerji maliyetlerini sınırlamak için vereceği desteğin mali alanın elverdiği durumlarda geçici ve hedefli olması gerektiğini vurguladı. Raporda, kamu harcamalarının orta vadede daha sıkı şekilde önceliklendirilmesi gerektiği belirtildi.

YAPAY ZEKANIN EKONOMİYE ETKİSİ

IMF, günden güne gelişen ve her gün yeni bir haberle gündeme gelen yapay zeka piyasasına da dikkat çekti. Raporda yapay zekâ, küresel ekonomi için hem önemli bir fırsat hem de yeni bir tehdit olarak değerlendirildi. Özel sektörün yapay zekâ yatırımlarının 2026'da küresel ölçekte 2 trilyon doları aşabileceğine ilişkin dış tahminlere de raporda yer verildi. IMF, yapay zekânın verimlilik artışını hızlandırarak farklı sektörlerde büyümeyi destekleyebileceğini belirtti.

IMF 2026 raporunu yayımladı! Küresel ekonomiyi bekleyen tehditler neler?
Başlık ResmiIMF 2026 raporunu yayımladı! Küresel ekonomiyi bekleyen tehditler neler?


IMF ticaret büyümesinin 2026'da yavaşlamasının beklediğini belirtti. Orta Doğu'daki savaşın yanı sıra küresel ticaret engellerinin son yıllara kıyasla yüksek seviyelerde kalmasının ticaret ve yatırımlar üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

IMF'DEN KÜRESEL EKONOMİYE MESAJ: DAYANIKLILIK ARTIRILMALI

IMF, küresel ekonominin önümüzdeki dönemde daha sık ve birbiriyle bağlantılı şoklarla karşı karşıya kalabileceğini belirterek ülkelerin enerji ve ticaret kaynaklarını çeşitlendirmesi, tedarik zincirlerini güçlendirmesi ve kamu maliyesinde daha fazla alan oluşturması gerektiğini vurguladı.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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