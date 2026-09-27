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Spor

Galatasaray’da Osimhen ve Lemina'ye jest

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Galatasaray’da Osimhen ve Lemina'ye jest
Başlık ResmiGalatasaray’da Osimhen ve Leminaye jest

Galatasaray’da sakat Osimhen ve Lemina ülkelerine gitti. Teknik direktör Okan Buruk, millî arada takıma verdiği 5 günlük izinde ülkelerine gitmek isteyen iki oyuncunun talebini geri çevirmedi.

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|
Ali Naci Küçük
ALİ NACİ KÜÇÜK

Sarı kırmızılılarda sakatlıkları bulunan ve dönüşleri gözlenen Mario Lemina ile Victor Osimhen’e teknik ekipten jest geldi. Teknik direktör Okan Buruk, millî arada takıma verdiği 5 günlük izinde ülkelerine gitmek isteyen iki oyuncunun talebini geri çevirmedi. Hem oyuncularının stres atması hem de aileleri ve dostlarıyla vakit geçirmeleri adına böyle bir jestte bulunuldu. Ancak tedavi süreçleri de ihmal edilmedi. İki oyuncu da kendilerine verilen özel programı ülkeleri Nijerya ve Gabon’da aynen uyguluyor.

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ÖZEL FİZYOTERAPİST...

İkiliye ayrıca dışarıdan kulübe destek veren iki fizyoterapist de Osimhen ve Lemina ile birlikte gönderildi. Oyuncuların günlük çalışmaları videolu olarak takip ediliyor. İkiliden Osimhen’in durumu ise daha çok merak ediliyor. Çünkü yokluğunda sarı kırmızılı takım ciddi anlamda sıkıntı çekiyor. Nijeryalı forvetin bir an önce takıma dönmesi beklenirken teknik ekip, telafisi mümkün olmayacak bir durum yaşamamak adına risk almak istemiyor. Bu nedenle Osimhen’in üzerine titreniyor.

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