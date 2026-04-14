Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yolcu ve yük taşımalarında kullanılan araçlar için zorunlu tuttuğu kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor. Peki kış lastiği yaz aylarında da kullanılabilir mi? Cezası var mı? Lastik alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte detaylar…

BAZI ARAÇLARA ZORUNLU Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yılın belli dönemlerinde hava ve iklim şartlarına bağlı olarak yolcu ve yük taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmalarını zorunlu kılıyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

NE ZAMAN BİTİYOR? Türkiye genelinde 15 Kasım 2025'te başlayan kış lastiği kullanma zorunluluğu, yarın (15 Nisan Çarşamba) sona erecek. YAZIN KULLANILIR MI? Kış lastikleri 7 derecenin altındaki hava koşullarında yola daha iyi tutunacak şekilde tasarlandıkları için kauçuk yapısı yaz koşulları için uygun değildir. Yapısı gereği sıcak havalarda yolla temas eden yüzeyi daha geniş olacağı için direnç artar ve bu da kaza riskini artırır. Bu yüzden yaz aylarında kış lastiği kullanılması tavsiye edilmez.

YAKIT TÜKETİMİ ARTAR Kış lastiklerinin derin diş yapısı nedeniyle asfalta fazla tutunarak yuvarlanma direnci artar, motorun daha fazla güç harcamasına ve yakıt tüketiminin artmasına neden olur.

FREN MESAFESİ ARTAR Kış lastiklerindeki kauçuk bileşim, sıcak havalarda fazla esneme yaptığı için yol tutuşu azalır. Bu da,virajlarda savrulma riskini artırabilir ve fren mesafesini uzatabilir. Kış lastiğini yazın kullanmak aracın yol gürültüsünü artırır.

YAZIN KIŞ LASTİĞİ KULLANMANIN CEZASI VAR MI? Yaz aylarında kış lastiği kullanmanın cezası bulunmuyor. Trafik güvenliği ve araç performansı açısından mevsime uygun lastik seçimi önemli.

YAZ LASTİĞİ YAĞMURLU HAVADA GÜVENLİ Mİ? Yaz lastikleri, 7 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda yağmurlu koşullar olsa bile güvenli bir performans sergiler. Yaz lastiklerinin derin olukları, yüksek hızlarda da yağmur suyunu tahliye ederek asfalt ile temasın korunmasını sağlar. Bu da suda kızaklama riskini minimuma indirir. Sıcak havalarda ıslak zeminlerde bile fren mesafesi kış lastiklerine göre daha kısadır.

LASTİK DEĞİŞİM ÜCRETİ NE KADAR? Lastik sökme-takma ücreti jant boyutuna göre ortalama 1.000 TL ile 1.700 TL arasında değişiyor. 18 inç ve üzeri jantlarda 1.500 TL ile 1.900 TL arasında bir ücret çıkıyor.

YAZ LASTİĞİ DİŞ DERİNLİĞİ KAÇ OLMALI? Yaz lastiklerinde diş derinliği, en az 1,6 mm olmalıdır. Bu, lastiğin yeterli yol tutuşunu sağlaması için yasal minimum seviyedir. Yaz aylarında yağmurlu havalarda, ıslak zeminlerde daha iyi performans için diş derinliği 3 mm ve üzerinde olması öneriliyor. Araç muayenesinde de lastik diş derinliğinin en az 1,6 mm olması isteniyor.

DÖRT MEVSİM LASTİKLERİN AVANTAJLI VE DEAZAVANTAJI NELER? Dört mevsim lastikler, yaz ve kış lastiklerinin özelliklerini üzerinde barındırır. Her türlü hava koşulunda güvenli sürüş sağlamak amacıyla tasarlanan dört mevsim lastikler, ılıman iklimlerde yıl boyu kullanılabilir. Sıcak havalarda da yeterli yol tutuşu sunarken, kış aylarında ise hafif kar ve yağmurda güvenli bir performans sunar. Dört mevsim lastikler her mevsime uygun olsa da yoğun kar ve buzlanmada kış lastiklerinden, yüksek sıcaklıklarda da yaz lastiklerinden daha aza tutunma sağlar. Yani zorlu kış şartları ve aşırı sıcak bölgelerde dört mevsim yerine mevsime göre lastik tercihi daha güvenli olur.

LASTİK ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR? Yaz lastiği seçerken en önemli faktör, lastiğin hız indeksi ve yük kapasitesinin aracınıza uygunluğu. Sürüş tarzı ve kullanım koşulları da lastik seçiminde önemlidir. Çoğunlukla şehir içi sürüş ya da otoyol kullanımına göre seçim avantaj sağlar. Lastik boyutu ruhsattaki ölçülere uymak zorunda. Farklı boyutlar güvenlik riskleri oluşturur. Ayrıca, ön ya da arka ayrımı olmadan dört lastik aynı değiştirilmeli, marka, model ve aşınma seviyesinin de aynı olması yol tutuşu artırır ve güvenli sürüşü destekler.

