Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içerisinde bulunduğu helikopterin düşürülmesi sonucu hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş adına düzenlenen "4. İsmail Güneş Basın Ödülleri" sahiplerini buldu.

Sivas'ta düzenlenen "4. İsmail Güneş Basın Ödülleri" töreninde araştırmacı yazar Nedim Şener En İyi Program Ödülü'ne layık görüldü.

Şener, ödülünü BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin elinden aldı. Şener yaptığı açıklamada, İsmail Güneş'in öldürüldüğünün altını çizerek, "Bugün itibariyle söyleyebiliriz ki İsmail Güneş'in Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte kaza sürü verilerek düşünülen helikopterde öldürüldü. Bugün buradayız çünkü İsmail Güneş adına düzenlenen medya basın ödüllerine törenine davet edildik. Bu nedenle Sivas'tayım. 15 Temmuz haftasıydı. Gerçekten olağanüstü bir dönem geçirdik. Yasemin hanım beni öncesinde arayıp bilgilendirdi. Her şeyin içinde İstanbul'u bırakıp buraya gelme ihtiyacı hissettim. Çünkü bu bir sorumluluk. Şundan dolayı özellikle, Yazıcıoğlu suikast dosyasının geldiği an itibariyle İsmail Güneş'in de artık meslektaşları tarafından görünür hale gelmesi ve hakkının aranması gerekiyor. Yani aileler; moral bozuklukları içerisinde, hayal kırıklıkları içerisinde, kamuoyu adalet beklentisi içerisinde, arayışı içerisinde. Bunu yerine getirmesi gerekiyordu. O yüzden Sivas'ta inşallah bugün bu görevimizi ifa edeceğiz. Bir kere Sivas Gazeteler Cemiyeti'ni tebrik ediyorum. Ben isterdim ki bunu Türkiye'deki bütün büyük gazeteciler cemiyetleri, öldürülen gazetecilerin hakkı için bu tür ödüller düzenlesin. Bu her zaman olan bir şey değil. O yüzden Sivas Gazeteci Cemiyeti'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Sivasta 4. İsmail Güneş Basın Ödülleri sahiplerini buldu

"İKİNCE DALGA GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR GELEBİLİR"

Yazıcıoğlu davasındaki tutuklamalara değinen Şener, ikinci dalganın gelebileceğini ifade ederek, "İlk defa 17 yıl sonra herkeste adaletin yerini bulacağına dair bir umut belirdi. Mağdur ailelerin umudu beni de umutlandırıyor. Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen dosya; 2019, 2020 dair tespitler içeriyordu. 2021 yılında ciddi bir soruşturmaya dönüşmüştü. Aslında o zaman yapılması gereken bir operasyondu fakat bir şekilde dosya yine Maraş'a gönderildi. Orada adeta uyumaya bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in girişimi ile tekrar Ankara'ya çekildi ve gerçekten soruşturmanın başladığı yere çekildi. İlk defa silahlı terör örgütü FETÖ'nün bir faaliyeti olarak ortaya çıktı. Zaten gözaltına alınan ve tutuklananlara bakıldığında çoğunun FETÖ ile bağlantısı olduğunu görüyoruz. Gözaltına alınan ve tutuklanan kişilerin sıfatlarına baktığımızda, kazanın başlangıcından aramalar, soruşturma ve yargılama safhaları olarak parçalara ayrıldığını ve bu ilk tutuklama dalgasından sonda yeni bir tutuklama dalgasının ortaya çıkacağına dair bir tablo ortaya çıkıyor. Dosya kazanın olduğu gün ki karartma ile nihayete ermedi. Asıl yargıda içi boşaltılmaya ve akamete uğratılmaya çalışıldı. 2009'dan başlayarak 2020'lere kadar uyutulmuş dosya uyandırılmıştı ama ondan sonraki safhalarda yine yargı içerinde müdahaleler odu. Ama şimdi adalet yerini bulacak" dedi.

Sivasta 4. İsmail Güneş Basın Ödülleri sahiplerini buldu

"DOSYADA FETÖ İZİ NETLEŞTİ"

Gecede İsmail Güneş'in eşi yasemin Güneş de yaptığı açıklamada, Ankara'ya taşınan Yazıcıoğlu dosyası kapsamında yaşanan tutuklamalara değinerek, dosyada FETÖ izinin netleştiğini, tutuklama haberleri ile en büyük ödülü aldıklarını söyledi.

Güneş, "Bu yıl ödül töreninin 4.'sünü düzenliyoruz. Biz bu planlamayı yaparken aslında dosya ile ilgili bu süreci de bilmiyorduk. Çok büyük tevafuk oldu. 13 Temmuz'da şafak operasyonlarıyla 20 küsur kişiyi operasyonlar düzenlendi. Bu sabah da ve dün tutuklamalar olduğunu öğrendik. İsmail'in ödül gecesinin olduğu gün bu haberler çok anlamlı oldu. Bize en büyük ödülü Adalet Bakanımız ve savcılarımız vermiş oldu. Bu sabah bizim için güneş farklı doğdu. Bunu ilahi bir mesaj olarak değerlendirdim. Adalet Bakanımıza ve savcılarımıza teşekkür ediyorum. Bu dosyanın Ankara'ya getirilmesi bile büyük bir adım oldu. Hızlı bir şekilde operasyonlar başladı. Muhtemelen bunun arkası da gelecek. Bunlar 17 yıl sonra bizim için büyük bir umut ışığı oldu. Çünkü biz hep iğne deliğinde ilerledik. Dosyamızı daha önceden iki kez kapatıldı. Umutsuzluğa düştük ama şimdi yenilen bir yargılama süreci başlıyor. Sadece biz değil sokaktaki vatandaşlarımızda artık bu dosyanın aydınlatılmasını istiyor. Biz nereye gidersek bize ‘İsmail Güneş'i öldürdüler, o çocuğu öldürdüler' diye hitap ediliyordu. Evet bugün ilk defa operasyonlarda kasten öldürme suçuyla yargılanmaları bizim için çok önemli. Biz FETÖ izini biliyorduk ama şimdi netleşmiş oldu" şeklinde konuştu.

Programa, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş ve gazeteciler katıldı. On dalda 40 gazeteci ödüle layık görüldü.

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