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Dünya

Almanya'daki havalimanı sabotajında patlayıcı yüklü 3. İHA bulundu!

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Almanya'daki havalimanı sabotajında patlayıcı yüklü 3. İHA bulundu!
Fotoğraf Başlığı Almanyadaki havalimanı sabotajında patlayıcı yüklü 3. İHA bulundu!

Almanya'daki Leipzig/Halle Havalimanı'nda Ukrayna kargo uçağına yönelik saldırı girişimi soruşturmasında, batıdaki Kabelsketal bölgesinde patlayıcı yüklü üçüncü bir İHA keşfedildi.

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Almanya'da Leipzig/Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta yaşanan sabotaj girişimiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni ve kritik bulgulara ulaşıldı.

Alman medyasına yansıyan haberlere göre yetkililer, havalimanını hedef alan plan sanılandan çok daha geniş kapsamlı.

ÜÇÜNCÜ İHA VE PATLAYICI BULUNDU

Alman kamu yayıncıları NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung'un ulaştığı güvenlik raporlarına göre, 4 Ağustos'taki ilk olayların ardından 14 Ağustos'ta havalimanının batısındaki Kabelsketal bölgesinde patlamamış üçüncü bir insansız hava aracı bulundu. Adli tıp uzmanları, cihaz üzerinde yaklaşık 50 gram ağırlığında son derece yıkıcı heksogen patlayıcı kalıntıları tespit etti.

Kursdorf bölgesinde ağaca sabitlenmiş drone kontrol antenleri ve yakılmış elektronik bileşenler bulan ekipler, faillerin kamuoyuna yansıyanın ötesinde büyük bir sabotaj hedeflediği değerlendirmesinde bulundu.

Almanyadaki havalimanı sabotajında patlayıcı yüklü 3. İHA bulundu!
Başlık ResmiAlmanyadaki havalimanı sabotajında patlayıcı yüklü 3. İHA bulundu!

SABOTAJ GİRİŞİMİNDE NELER OLDU?

4 Ağustos'ta Ukrayna'ya askeri malzeme taşıyan bir Antonov kargo uçağının yakıt deposu hedeflendi. İHA uçağın kanatlarına ulaşsa da fünyenin arızalanması nedeniyle patlama gerçekleşmedi.

İlk İHA alarmı sonrası hava sahasının kapatılmasıyla inişi pas geçen bir DHL kargo uçağı ise 400 metre yükseklikte ikinci bir İHA ile çarptı. Kuyruk kanadı hasar gören uçak Hannover'e acil iniş yaptı.

MERZ: "HİBRİT SALDIRININ FAİLLERİ BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Gelişmeler üzerine açıklama yapan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, olaydan sorumlu olan grubun yakında kamuoyuna duyurulacağını bildirdi:

"Almanya'ya yönelik hibrit saldırıların arkasındaki kişi ve gruplar bunun bedelini ödeyecektir. Hükümetimiz saldırı girişiminin sorumlularını ortaya çıkarmak amacıyla güvenlik yetkilileriyle yakın temas halindedir."

Alman güvenlik birimleri, NATO ve Ukrayna lojistik zincirini hedef alan bu saldırı zincirinde Rus istihbarat servislerinin doğrudan parmağı olmasından şüpheleniyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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