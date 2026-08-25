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2026 Ağustos dönemi banka promosyon kampanyaları... En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

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2026 Ağustos dönemi banka promosyon kampanyaları... En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

2026 Ağustos ayı itibarıyla bankaların emekli promosyon kampanyaları güncellendi. Hem özel hem de devlet bankaları, maaşını farklı bir bankaya taşımak veya mevcut promosyon taahhüdünü yenilemek isteyen emekliler için cazip fırsatlar sunuyor. Kampanya koşullarıyla toplam ödemeler bazı bankalarda 30 bin TL’nin üzerine çıktı. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyonu veren bankalar hangileri?

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2026 yılında emeklilere yönelik banka promosyonlarında yeni kampanyalar peş peşe devreye alınırken, sunulan ödeme tutarları da sık sık güncelleniyor. Yeni müşteri kazanmak, kaynak oluşturmak ve emekli maaşlarını kendi bünyelerinde tutmak isteyen bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla promosyon tutarları da günden güne yükseliyor.

PROMOSYON TUTARLARI EMEKLİ AYLIĞINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Bankalar, ödeyecekleri asgari promosyon miktarını emekli aylığının tutarına göre belirlenmiş kademelere göre hesaplamaktadır. Ancak kampanyalar kapsamında bu asgari tutarın çok üzerinde ödeme yapabilmekte ve ekstra faydalar sunabilmektedir.

2026 Ağustos dönemi banka promosyon kampanyaları... En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
Başlık Resmi2026 Ağustos dönemi banka promosyon kampanyaları... En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

HALKBANK

Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi sunuyor. Yapılan duyuruda ek avantajlara ilişkin şu bilgilendirme yapıldı:

"Halkbank Emekli maaşını Bankamıza taşıyan emeklilerimize özel 30.000 TL 12 ay taksitli nakit avantajına ek olarak;

12.000 TL’ye varan emekli promosyon,
Paraf Değerlimiz kredi kartı ile yapacağınız market, sağlık/eczane, fatura, kültür/sanat harcamalarda yılda 35.000 TL’ye varan indirim,
Yeni otamatik fatura talimatlarınıza 3.500 TL’ye varan ParafPara fırsatı ile
toplamda 60.000 TL’ye varan avantajlar sizleri bekliyor.

Halkbank İnternet ve Mobil Şubesi üzerinde emekli maaş hesabınızdan yapacağınız havale, EFT ve FAST işlemleri ise ücretsiz !"

2026 Ağustos dönemi banka promosyon kampanyaları... En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
Başlık Resmi2026 Ağustos dönemi banka promosyon kampanyaları... En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

ZİRAATBANK

Ziraat Bankası, SGK kapsamında Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını banka aracılığıyla alan müşterilerine 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Promosyon tutarı emeklinin aylık maaşına göre belirleniyor.

Buna göre, 10 bin TL'nin altında maaş alan emeklilere 5 bin TL, 10 bin TL ile 14 bin 999 TL arasında maaş alanlara 8 bin TL, 15 bin TL ile 19 bin 999 TL arasında maaş alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerinde maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.

2026 Ağustos dönemi banka promosyon kampanyaları... En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
Başlık Resmi2026 Ağustos dönemi banka promosyon kampanyaları... En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?


KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine ek ödemelerle birlikte toplam 14 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında maaş tutarına göre 7 bin TL ile 12 bin TL arasında ana promosyon ödemesi yapılıyor.

2026 Ağustos dönemi banka promosyon kampanyaları... En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
Başlık Resmi2026 Ağustos dönemi banka promosyon kampanyaları... En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

QNB

QNB, emekli maaşını bankaya taşıyan ve maaşını 3 yıl boyunca QNB'den alma taahhüdü veren müşterilerine 20 bin TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor. 20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler 20 bin TL promosyondan faydalanabilecke. Promosyon tutarı emeklinin aylık net maaşına göre değişiyor.

2026 Ağustos dönemi banka promosyon kampanyaları... En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
Başlık Resmi2026 Ağustos dönemi banka promosyon kampanyaları... En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

İŞ BANKASI

1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında emekli maaşını İş Bankası'ndan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecek. Halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan SGK Emeklilerinden; 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecek.

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler İş Bankası'ndan 15.000 TL nakit promosyon alabiliyor. İki yeni fatura talimatına 1.000 TL MaxiPuan, Toplamda 9.000 TL üzeri alışveriş yapan yeni kredi kartı müşterilene 9.000 TL MaxiPuan olmak üzere toplamda 25.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

2026 Ağustos dönemi banka promosyon kampanyaları... En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
Başlık Resmi2026 Ağustos dönemi banka promosyon kampanyaları... En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?


DENİZBANK

DenizBank, emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine ek ödüllerle birlikte 30 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Kampanya, 11 Haziran-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yeni hesap açan emekliler ile mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya döneminde sona eren müşterileri kapsıyor.

2026 Ağustos dönemi banka promosyon kampanyaları... En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
Başlık Resmi2026 Ağustos dönemi banka promosyon kampanyaları... En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

AKBANK

SGK emekli maaşını 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdünde bulunan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen emeklilere 15 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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