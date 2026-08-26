İBB yurt başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2026-2027 eğitim öğretim dönemine ilişkin yükseköğrenim öğrenci yurt başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. İBB tarafından yayımlanan duyuruda, yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe de yer verildi. Peki, İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), üniversite eğitimi için kente gelen gençlerin hizmetine sunduğu yükseköğretim yurtlarına başvuru süreci tamamlandı.2026-2027 akademik yılı için bugün itibarıyla "yurt.ibb.istanbul" web sitesi üzerinden başlayan başvuru süreci 25 Ağustos 2026 tarihinde sona erdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 11'i Avrupa Yakası’nda, 5'i Anadolu Yakası’nda hizmet veren yurtların 10'u kız, 6'sı erkek öğrencilere ev sahipliği yapacak.

İBB yurt başvuru sonuç tarihi! İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenciler, değerlendirme sürecinin ardından başvuru sonuçlarına 4 Eylül'de "yurt.ibb.istanbul" adresinden ulaşabilecekler. Öğrenciler 14 Eylül'den itibaren İBB yurtlarında kalmaya başlayabilecek.

İBB yurtlarının bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil günlük 128 lira olacak.



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