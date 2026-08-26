ABD’de 9 yıl süren ceza davasının sona ermesinin ardından Halkbank’tan dikkat çeken kaynak hamlesi geldi. Banka, uluslararası piyasalardan 1,1 milyar dolar ilave kaynak sağlandığını açıklarken, dava süreci tamamlanmadan önce temin edilen yurt dışı kaynak tutarının 3,9 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi gerekçe gösterilerek Halkbank'a dava açılmıştı. 9 yıldır devam eden davada önemli bir gelişme yaşanmış ve ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'ne 10 Haziran 2026 tarihinde müşterek talep dilekçesi sunulmuştu. ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin kısa süre içerisinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylamasıyla birlikte 9 yıldır devam eden ceza davası tamamen sona ermişti.

Bundan sonra Halkbank'ın atacağı adımlar merak edilirken, Halkbank 25 Ağustos 2026 tarihinde KAP'a yaptığı açıklamada 1,1 milyar dolar tutarında ilave kaynak sağlandığını bildirdi. İşte detaylar...

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bankanın ABD'deki ceza davasının banka lehine sonuçlandığı hatırlatıldı.

Dava sürecinin tamamlanmasının ardından uluslararası piyasalardan 1,1 milyar dolar tutarında ilave kaynak sağlandığı belirtilen açıklamada, dava süreci tamamlanmadan önce de Sermaye Benzeri Tahvil (AT1) ve Bilateral Kredi Anlaşmaları dahil olmak üzere proaktif şekilde 3,9 milyar dolar tutarında yurt dışı kaynak temin edildiği kaydedildi.



DAVADAN SONRA BANKA SAYISINDA ARTIŞ

Açıklamada, dava sürecinin tamamlanmasının ardından işlem gerçekleştirilen muhabir banka sayısında gözlenen hızlı artışın banka açısından memnuniyet verici olduğu ifade edildi.

Dava 9 yıl sürmüştü! Halkbank’tan ABD sonrası 1,1 milyar dolarlık yeni kaynak

Halkbank Yönetim Kurulunun onayı çerçevesinde 17 Temmuz 2026 itibarıyla 5 milyar dolar karşılığı büyüklüğünde Global Medium Term Notes (GMTN) programının kurulduğu aktarılan açıklamada, sabit getirili kıymet (tahvil/eurobond) yatırımcılarıyla gerçekleştirilen yurt dışı yatırımcı turunun (Non-Deal Road Show), yakın dönemde planlanan ihraçlara yönelik ilginin güçlü olduğuna işaret ettiği belirtildi.

Dava 9 yıl sürmüştü! Halkbank’tan ABD sonrası 1,1 milyar dolarlık yeni kaynak

Açıklamada, "Bankamız, uluslararası piyasalardaki etkinliğini artırmaya ve sürdürülebilir kaynak teminini destekleyen alternatif fonlama kanallarını değerlendirmeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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