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Spor

Fransızlar sürpriz transferi duyurdu: Galatasaray'ın eski golcüsü, Süper Lig'e dönüyor

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Fransızlar sürpriz transferi duyurdu: Galatasaray'ın eski golcüsü, Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yaz transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlılar, Nantes forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Muhammed'in transferinde sona yaklaştı.

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Konyaspor, Fransa Ligue 2 (2'ncli lig) ekibi Nantes'ta forma giyen 28 yaşındaki Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'i kadrosuna katması bekleniyor.

BONSERVİSİ 1 MİLYON EURO

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; yeşil-beyazlılar, deneyimli santrforun transferi konusunda Nantes ile anlaşmaya çok yakın. Yaklaşık 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında imzaların atılacağı belirtildi.

Mustafa Muhammed, Galatasaray'da 58 maçta 17 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.
Başlık ResmiMustafa Muhammed, Galatasaray'da 58 maçta 17 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

GALATASARAY'DAN 6 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Mustafa Muhammed, 2022 yılında Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Nantes'a kiralanmıştı. Fransız ekibi, Haziran 2023'te 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak, Mısırlı futbolcunun bonservisini almıştı.

Nantes formasıyla 136 karşılaşmaya çıkan Mustafa Muhammed, 29 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Başlık ResmiNantes formasıyla 136 karşılaşmaya çıkan Mustafa Muhammed, 29 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Fransız kulübüyle sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Mustafa Muhammed, sezon öncesi hazırlıklarında yaşanan krizle gündeme gelmişti. Takımın sezon başı antrenmanlarına katılmayan ve kulübe haber vermeyen Mısırlı futbolcuya para cezası verilmişti. Temmuz ayının ikinci yarısında Nantes'a dönen Mustafa Muhammed, A takım kadrosundan ayrı çalıştırılmıştı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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