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Kayseri'de deprem mi oldu son dakika? 26 Ağustos son depremler listesi

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Kayseri'de deprem mi oldu son dakika? 26 Ağustos son depremler listesi
Fotoğraf Başlığı Kayseride deprem mi oldu son dakika

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Pınarbaşı olarak kaydedildi. Vatandaşlar ise sarsıntının ardından ''Kayseri'de deprem mi oldu?'' sorusunu araştırmaya başladı.

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26 Ağustos 2026 Çarşamba günü Kayseri'de meydana gelen depremin ardından vatandaşlar "Kayseri'de deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu?", "Depremin büyüklüğü kaç?" sorularının cevaplarını arayama başladı. Yaşanan sarsıntıyla beraber kısa süreli panik yaşanırken 26 Ağustos son depremler listesi de sorgulandı.

KAYSERİ'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD kayıtlarında yer alan bilgilere göre deprem, 26 Ağustos 2026 saat 09.53.43'te gerçekleşti. Sarsıntının büyüklüğü 4,1 MW, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssü Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi olarak açıklandı. Deprem 09.53'te meydana geldi.

Kayseride deprem mi oldu son dakika? 26 Ağustos son depremler listesi
Başlık ResmiKayseride deprem mi oldu son dakika? 26 Ağustos son depremler listesi

26 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ (AFAD)

Tarih(UTC)EnlemBoylamDerinlikTipBüyüklükYer
26.08.2026 07:27:0638.73936.54637.17ML1.8Pınarbaşı (Kayseri)
26.08.2026 07:10:3638.759836.519813.72ML2.4Pınarbaşı (Kayseri)
26.08.2026 07:00:4238.745736.55557.13ML1.7Pınarbaşı (Kayseri)
26.08.2026 06:53:4338.750536.54187MW4.1Pınarbaşı (Kayseri)
26.08.2026 06:42:2038.410337.80337ML1.5Akçadağ (Malatya)
26.08.2026 06:41:5538.268537.765311.55ML2.3Akçadağ (Malatya)
26.08.2026 06:20:0539.223728.13487.48ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
26.08.2026 05:54:3940.507529.30637.4ML1.2Orhangazi (Bursa)
26.08.2026 05:32:2339.258328.972811.48ML2.8Simav (Kütahya)
26.08.2026 05:17:4139.238328.964710.38ML1.9Simav (Kütahya)
26.08.2026 05:08:4337.158228.43657ML1.6Menteşe (Muğla)
26.08.2026 04:51:4440.825731.70257.01ML1.3Merkez (Bolu)
26.08.2026 04:32:1838.744339.14577ML1.0Merkez (Elazığ)
26.08.2026 04:13:1239.669738.80026.91ML1.6Kemah (Erzincan)
26.08.2026 02:56:4838.142838.53877ML1.4Sincik (Adıyaman)
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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