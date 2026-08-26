Kayseri'de deprem mi oldu son dakika? 26 Ağustos son depremler listesi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Pınarbaşı olarak kaydedildi. Vatandaşlar ise sarsıntının ardından ''Kayseri'de deprem mi oldu?'' sorusunu araştırmaya başladı.

26 Ağustos 2026 Çarşamba günü Kayseri'de meydana gelen depremin ardından vatandaşlar "Kayseri'de deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu?", "Depremin büyüklüğü kaç?" sorularının cevaplarını arayama başladı. Yaşanan sarsıntıyla beraber kısa süreli panik yaşanırken 26 Ağustos son depremler listesi de sorgulandı.

KAYSERİ'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD kayıtlarında yer alan bilgilere göre deprem, 26 Ağustos 2026 saat 09.53.43'te gerçekleşti. Sarsıntının büyüklüğü 4,1 MW, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssü Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi olarak açıklandı. Deprem 09.53'te meydana geldi.



Kayseride deprem mi oldu son dakika? 26 Ağustos son depremler listesi

26 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ (AFAD)

Tarih(UTC) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer

26.08.2026 07:27:06 38.739 36.5463 7.17 ML 1.8 Pınarbaşı (Kayseri) 26.08.2026 07:10:36 38.7598 36.5198 13.72 ML 2.4 Pınarbaşı (Kayseri) 26.08.2026 07:00:42 38.7457 36.5555 7.13 ML 1.7 Pınarbaşı (Kayseri) 26.08.2026 06:53:43 38.7505 36.5418 7 MW 4.1 Pınarbaşı (Kayseri) 26.08.2026 06:42:20 38.4103 37.8033 7 ML 1.5 Akçadağ (Malatya) 26.08.2026 06:41:55 38.2685 37.7653 11.55 ML 2.3 Akçadağ (Malatya) 26.08.2026 06:20:05 39.2237 28.1348 7.48 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 26.08.2026 05:54:39 40.5075 29.3063 7.4 ML 1.2 Orhangazi (Bursa) 26.08.2026 05:32:23 39.2583 28.9728 11.48 ML 2.8 Simav (Kütahya) 26.08.2026 05:17:41 39.2383 28.9647 10.38 ML 1.9 Simav (Kütahya) 26.08.2026 05:08:43 37.1582 28.4365 7 ML 1.6 Menteşe (Muğla) 26.08.2026 04:51:44 40.8257 31.7025 7.01 ML 1.3 Merkez (Bolu) 26.08.2026 04:32:18 38.7443 39.1457 7 ML 1.0 Merkez (Elazığ) 26.08.2026 04:13:12 39.6697 38.8002 6.91 ML 1.6 Kemah (Erzincan) 26.08.2026 02:56:48 38.1428 38.5387 7 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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