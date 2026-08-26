Antalya'da bir gıda deposunda, son kullanma tarihi bulunmayan veya kullanım süresi geçmiş 152 kilogram et ile 20 bidon turşuya el konuldu. Üzerinde "salamura asma yaprağı" ibaresi bulunan bidonların içerisinde turşu olduğu belirlenirken işletme mühürlendi.

Antalya'da Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin kontrollerin yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Yükseliş Mahallesi’nde gıda deposu olarak faaliyet gösteren bir işletmeye yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesindeki denetime belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

ETİKET BAŞKA ÜRÜN BAŞKA!

İşletmede yapılan kontrollerde bazı gıda ürünlerinde üretim yeri ve üretim tarihinin bulunmadığı, bazı ürünlerin ise son kullanma tarihinin olmadığı veya kullanım süresinin geçtiği tespit edildi. Denetimde, üzerinde "salamura asma yaprağı" ibaresi bulunan bidonların içerisinde turşu olduğu belirlendi.

Ne hijyen var ne doğru etiket! 152 kilogram et imha edildi

152 KG ETE EL KONULDU

Yapılan incelemelerin ardından halk sağlığını olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen toplam 152 kilogram et ve et ürünü ile 20 bidon turşuya ekipler tarafından el konuldu. Ürünler gerekli işlemlerin ardından bertaraf edildi.

Ne hijyen var ne doğru etiket! 152 kilogram et imha edildi

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Denetim kapsamında işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye 26 bin 360 TL idari para cezası uygulanırken, Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince işletme mühürlendi.

Ne hijyen var ne doğru etiket! 152 kilogram et imha edildi

Zabıta ekipleri, son kullanma tarihi bulunmayan veya kullanım süresi geçmiş ürünlerin tüketilmesinin sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekerek, vatandaşlardan şüpheli durumları belediyelerin zabıta müdürlükleri ile Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirmelerini istedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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