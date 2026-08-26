29 yıl önce oğlunu şehit vermiş olan Fevzi Karakaya "Terörsüz Türkiye" sürecine destek verdi. "Dağdaki teröristler de silahlarını bırakıp inerlerse çok iyi olacaktır. Ülkemiz bu kamburdan kurtulacaktır." ifadelerini kullanan Karakaya "İnşallah terör biter, bir daha şehitler vermeyiz." dedi.

1997 senesinde Manisa'da 20 yaşındayken şehit olan oğlu Mirza Karakaya’nın acısını yaşayan 79 yaşındaki Fevzi Karakaya, ailesinden iki kişinin daha şehit olduğunu söyleyerek terörün sona ermesini istedi. Şehit babası Karakaya, "Vatan sağ olsun. İnşallah terör biter, bir daha şehitler vermeyiz" ifadelerini kullandı.

1997 senesinde Manisa'da 20 yaşındaki oğlu Mirza Karakaya’yı şehit veren baba, aradan geçen 29 seneye karşın evlat acısını unutmadı. Oğlunun Manisa’nın Kırkağaç ilçesindeki Jandarma Komando Birliği’nde acemi askerlik yaptığı esnada meydana gelen olayda şehit olduğunu aktaran Fevzi Karakaya, ailesinden başka şehitlerin de olduğunu belirtti.

Şehit Mirza Karakaya

"20 YAŞINDA DELİKANLIYDI"

Oğlunun acemi askerlik esnasında bir metruk binanın yıkımı sırasında başına beton düşmesi neticesinde şehit olduğunu kaydeden baba Karakaya, "Gittik, oğlumu gördüm, şehit olmuştu. Büyük oğlum da özel harekat polisiydi. Onunla beraber gittik, oğlumu getirdik, defnettik. Annesi perişan oldu. Biz de çok üzüldük. Çok sabredilecek gibi değil, 20 yaşında delikanlıydı" ifadelerini kullandı.

Ailesinden Hakkari Çukurca’da şehit olan Harun Korkmaz ile Şırnak’ta şehit olan polis memuru Abdülhamit Kaya’nın da olduğunu söyleyen Karakaya, "Şehitlerimiz çok. Allah hepsine rahmet eylesin. Bunlar vatan için şehit olanlar. Vatan sağ olsun diyoruz ve demek zorundayız" açıklamasını yaptı. Ailesinin vatan sevgisinin nesilden nesle sürdüğünü belirten baba, diğer oğlunun da özel harekat polisi olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk başbakanlık döneminde korumalığını yaptığını aktardı.

Şehit babasından Terörsüz Türkiye sürecine tam destek: Ülkemiz kamburdan kurtulacak

"ÜLKEMİZ BU KAMBURDAN KURTULACAKTIR"

Terörün bitmesini istediğini söyleyen şehit babası Fevzi Karakaya, devletin çalışmalarını desteklediğini kaydederek, "Devletimizin, hükümetimizin bu yöndeki çalışmalarına destek veriyoruz. Çok iyi gidiyor, gidişat güzel. İnşallah son bulacaktır. Dağdaki teröristler de silahlarını bırakıp inerlerse çok iyi olacaktır. Ülkemiz bu kamburdan kurtulacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de farklı kökenlerden insanların yüzyıllardır beraber yaşadığına dikkat çeken Karakaya, "Kürt’ü, Türk’ü, Çerkez’i, Karakalpak’ı, Laz’ı hepsi bir aradadır. Bundan ayrımcılık olmaz, etle tırnak gibiyiz. Kürt bizim, ayrı değil ki. Kurtuluş Savaşı’nda beraber canla başla çarpışmış insanlardır" biçiminde konuştu.

Şehit babası Fevzi Karakaya

"ETLE TIRNAK GİBİYİZ"

Terörün sona ermesinin ülkenin huzur ve güvenliği bakımından önemli olduğunu kaydeden baba Karakaya, "Kimse bu ülkede bizim huzurumuzu bozamaz. Çünkü biz etle tırnak gibiyiz, birbirimizden ayrılmayız. Allah korusun bir ülkeyle harp olsa yine hep omuz omuzayız. İnşallah terör biter, bir daha şehitler vermeyiz" ifadelerine yer verdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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