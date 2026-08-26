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Yaşam

Diyarbakır'da 7 ton böceklenmiş una el konuldu

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Diyarbakır'da 7 ton böceklenmiş una el konuldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Yenişehir ilçesinde gerçekleştirdiği denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ve böceklenmiş 7 ton 100 kilogram un tespit ederek ürünlere imha edilmek üzere el koydu.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Yenişehir ilçesinde, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı gıda denetim ekipleri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla kent genelindeki kontrollerini sürdürüyor.

7 TONDAN FAZLA BOZULMUŞ UN ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, Şehitlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede yaptıkları kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ve böceklenmiş unların bulunduğunu belirledi. Tüketilmesi sağlık açısından risk taşıyan toplam 7 ton 100 kilogram un, zabıta ekipleriyle birlikte tutanak altına alındı.

Diyarbakır'da 7 ton böceklenmiş una el konuldu
Başlık ResmiDiyarbakır'da 7 ton böceklenmiş una el konuldu

İMHA EDİLDİ

Mevzuata aykırı şartlarda bulundurulan ürünlere, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından imha edilmek üzere el konuldu. Ekipler, ürünleri çöp aktarma istasyonunda imha etti.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Diyarbakır
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