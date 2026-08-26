Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Yenişehir ilçesinde gerçekleştirdiği denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ve böceklenmiş 7 ton 100 kilogram un tespit ederek ürünlere imha edilmek üzere el koydu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Yenişehir ilçesinde, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı gıda denetim ekipleri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla kent genelindeki kontrollerini sürdürüyor.

7 TONDAN FAZLA BOZULMUŞ UN ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, Şehitlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede yaptıkları kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ve böceklenmiş unların bulunduğunu belirledi. Tüketilmesi sağlık açısından risk taşıyan toplam 7 ton 100 kilogram un, zabıta ekipleriyle birlikte tutanak altına alındı.

Diyarbakır'da 7 ton böceklenmiş una el konuldu

İMHA EDİLDİ

Mevzuata aykırı şartlarda bulundurulan ürünlere, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından imha edilmek üzere el konuldu. Ekipler, ürünleri çöp aktarma istasyonunda imha etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Diyarbakır Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIDiyarbakır

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