Kartal’da bir iş yeri sahibi tehdit ederek mekana el bombası atan, yanıcı madde dökerek silahla kurşunlayan 4 şüpheli tutuklandı. İş yerine düzenlenen saldırı anlarının ise kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’un Kartal ilçesinde bir iş yerine el bombası atıldı, yanıcı madde dökülerek silahla kurşunlandı, iş yeri sahibi de tehdit edildi. Yaşanan olaylar sonrasında geniş çaplı çalışma başlayan emniyet ekipleri, önemli detaylara ulaştı.

KUNDAKLAMA, KURŞUNLAMA, TEHDİT

10 Ağustos Pazartesi günü iş yerinin önüne el bombası atan, 11 Ağustos Salı günü aynı iş yerini geldikleri plakasız motosiklet ile yanıcı madde dökerek kurşunlayan ve yurt dışı bağlantılı hatlar üzerinden iş yeri sahibini tehdit eden şüphelilerin izi tek tek sürüldü.

El bombası attılar, kurşunladılar, tehdit ettiler! Görüntüleri ortaya çıktı! İş yerine peş peşe saldırılarda 4 tutuklama

9 ADRESE BASKIN, 4 TUTUKLAMA

Güvenlik kamerası çalışmaları, teknik ve fiziki takip sonucunda 21 Ağustos Cuma günü Kocaeli'nde 9 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 mm şarjör ve 10 adet fişek, 1 adet metal kelepçe, 1 adet muşta ve 38 adet kurusıkı fişek ele geçirildi. 4 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

El bombası attılar, kurşunladılar, tehdit ettiler! Görüntüleri ortaya çıktı! İş yerine peş peşe saldırılarda 4 tutuklama

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Peş peşe yaşanan olaylar sonrasında şüphelilerin el bombası attıkları ve iş yerini kurşunladıkları anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin iş yeri önüne motosikletle geldikleri, iş yerine el bombası attıkları, ertesi gün yanıcı madde dökerek iş yerini kurşunladıkları, olay yerinden uzaklaşarak kıyafetlerini değiştirerek çöpe attıkları görüldü.

El bombası attılar, kurşunladılar, tehdit ettiler! Görüntüleri ortaya çıktı! İş yerine peş peşe saldırılarda 4 tutuklama

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kartal Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKartal

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