BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 21, 25 ve 26 Ağustos BİM'de bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğunda ağustos ayının son haftasına doğru yeni kampanyalar peş peşe duyuruldu. 21, 25 ve 26 Ağustos 2026 tarihli BİM kataloglarında ev ve mutfak ürünlerinden gıdaya, beyaz eşyadan temizlik ürünleri ve çalışma koltuklarına kadar farklı kategorilerde ürünler yer alırken güncel fiyat listesi alışveriş yapacakların gündeminde.

BİM'de bu hafta satışa çıkacak ürünleri takip edenler için 21, 25 ve 26 Ağustos tarihli yeni aktüel kataloglar yayımlandı. Cuma, salı ve çarşamba günleri farklı ürün gruplarının raflara geleceği kampanyalarda özellikle ev ihtiyaçları, gıda, beyaz eşya, temizlik ve ofis ürünleri dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler kataloğundaki fiyatlar ve satış tarihleri ise yeni haftaya hazırlanırken araştırılıyor. Spino Ultra Temizlik Seti, Kulplu Metal Tepsi, Vakumlu Dikdörtgen Saklama Kabı, Gravürlü Kapaklı Buzdolabı Organizeri, Nofrost Buzdolabı, Çamaşır Makinesi, Çalışma Koltuğu ve daha fazlası raflara geliyor.

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 21, 25 ve 26 Ağustos BİMde bu hafta neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21 AĞUSTOS

Spino Ultra Temizlik Seti 1.100 TL

Kulplu Metal Tepsi 51 cm 289 TL

Spino Ultra Yedek Paspas 109 TL

Vakumlu Dikdörtgen Saklama Kabı 4,2 L 99 TL

Vakumlu Dikdörtgen Saklama Kabı 2,7 L 79 TL

Kase Seti 3'lü 99 TL

Çok Amaçlı Makyaj Organizeri 279 TL

Dönen Makyaj Organizeri 179 TL

Gravürlü Kapaklı Buzdolabı Organizeri 119 TL

Silikon Mutfak Gereçleri 99 TL

Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 49 TL

Saklama Kabı Seti 3'lü 59 TL

Renkli Badya 4,5 L 29 TL

Desenli Badya 6 L 45 TL

Kaşık Çatallı Salata Seti 3000 ml 79 TL

Katlanır Saplı Ayaklı Süzgeç 2'li 119 TL

Desenli Pipetli Bardak 600 ml 39 TL

Organizer Kutu 3 Bölmeli 79 TL

Paslanmaz Çelik Pipet 4'lü 89 TL

Mutfak Makası 49 TL

Tek Fiyat Ürün Çeşitleri 59 TL

Kaymaz Banyo Taburesi 119 TL

Süngerli Cam Sileceği 45 TL

Pantolon Askısı 35 TL

Kapı Arkası Askılık 169 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 21, 25 ve 26 Ağustos BİMde bu hafta neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 25 AĞUSTOS

Tuvalet Kağıdı 40 Rulo 289 TL

Kağıt Havlu 16 Rulo 199 TL

Ultra Çamaşır Suyu 1850 ml 95 TL

Klasik Çamaşır Suyu 4 L 119 TL

Temizlik Havlusu 89 TL

Parlatıcı ve Kurutucu 400 ml 85 TL

Limon Kokulu Kaya Tuzu 1500 g 85 TL

Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 85 TL

Arap Sabunu 1 L 65 TL

Lavabo Fayans Temizleyici 2x750 ml 139 TL

Toz Deterjan 10 kg 399 TL

Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 159 TL

Sıvı Bulaşık Deterjanı 3,5 L + 0,5 L 179 TL

Seyahat Makyaj Çantası 199 TL

Kirpikli Kıvırcık Seti 129 TL

Mini Kağıt Törpü Seti 69 TL

Temalı Bambu Kürdan Çeşitleri 59 TL

Glamberry Kumaş Dokulu Peçete 89 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 21, 25 ve 26 Ağustos BİMde bu hafta neler var?

Sünger Bob Figürlü & Yumuşak Şekerli Fan Oyuncak 5 g 199 TL

Devrilmez Oyuncaklı Meyve Aromalı Şekerleme 10 g 89 TL

Nane Aromalı C Vitaminli Limonata 1 L 52 TL

Sert Şeker Çeşitleri 90 g 19,75 TL

Kurabiye Çeşitleri 225 g 75 TL

Vanilya Aromalı Gofret 1 kg 125 TL

Ekşi Krema & Soğan Çeşnili Mısır Pirinç Patlağı 80 g 39 TL

Yerli Dakota Çekirdek 400 g 45 TL

Kakaolu Sandviç Kek 55 g 19 TL

Frambuaz Soslu Beyaz Kaplamalı Kek 55 g 13 TL

Çubuk Kraker 195 g 27,50 TL

Mango Aromalı Rulo Gofret 240 g 75 TL

Sütlü Kremalı Bisküvi 3x360 g 149 TL

Leblebi Ezmesi 300 g 79 TL

Kakao Kremalı Oyuncaklı Yumurta 20 g 25 TL

Armut ve Cookie Aromalı Soğuk Kahve 250 ml 54,50 TL

Karışım Kahve 10'lu 69 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 21, 25 ve 26 Ağustos BİMde bu hafta neler var?

%0,5 Yağlı Süt 1 L 32,50 TL

Az Yağlı Yoğurt 3000 g 129 TL

Az Yağlı Beyaz Peynir 900 g 239 TL

Peynir Çeşitleri 200 g 92,50 TL

Piliç Chickers / Piliç Crispy Tenders Kajun Baharatlı 700 g 159 TL

Dana Kangal Sucuk 500 g 319 TL

Dana Döner 500 g 299 TL

Tam Yağlı Tava Peyniri 600 g 159 TL

Labne 3x180 g 175 TL

Yarım Yağlı Tulum Peyniri 250 g 149 TL

Piliç Jülyen Sosis 500 g 99 TL

Hindi Uzun Sosis 430 g 95 TL

Hindi Salam 900 g 149 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 399 TL

Tam Yağlı Tost Peyniri 700 g 319 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 750 g 299 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 21, 25 ve 26 Ağustos BİMde bu hafta neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 26 AĞUSTOS

Nofrost Buzdolabı KEY 490 NFS 35.900 TL

Nofrost Buzdolabı KEY 300 NFE 21.900 TL

Buzdolabı KEY 330 STE 19.900 TL

7 kg Çamaşır Makinesi KEY 712 CM 17.900 TL

8 kg Çamaşır Makinesi KEY 810 CM 20.900 TL

9 kg Çamaşır Makinesi KEY 910 CM 22.900 TL

9 kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 90 KM 19.900 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS 18.900 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BM 15.900 TL

8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 80 KM 17.900 TL

UP Siyah Yönetici Koltuğu 5.790 TL

UP Gri Yönetici Koltuğu 6.190 TL

BUYA Siyah Çalışma Koltuğu 4.290 TL

BUYA Beyaz Çalışma Koltuğu 4.590 TL

UP Siyah Şef Koltuğu 5.590 TL

UP Gri Şef Koltuğu 5.790 TL

Cam Temizleme Robotu KWC-7131 3.900 TL

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