BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 21, 25 ve 26 Ağustos BİM'de bu hafta neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğunda ağustos ayının son haftasına doğru yeni kampanyalar peş peşe duyuruldu. 21, 25 ve 26 Ağustos 2026 tarihli BİM kataloglarında ev ve mutfak ürünlerinden gıdaya, beyaz eşyadan temizlik ürünleri ve çalışma koltuklarına kadar farklı kategorilerde ürünler yer alırken güncel fiyat listesi alışveriş yapacakların gündeminde.
BİM'de bu hafta satışa çıkacak ürünleri takip edenler için 21, 25 ve 26 Ağustos tarihli yeni aktüel kataloglar yayımlandı. Cuma, salı ve çarşamba günleri farklı ürün gruplarının raflara geleceği kampanyalarda özellikle ev ihtiyaçları, gıda, beyaz eşya, temizlik ve ofis ürünleri dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler kataloğundaki fiyatlar ve satış tarihleri ise yeni haftaya hazırlanırken araştırılıyor. Spino Ultra Temizlik Seti, Kulplu Metal Tepsi, Vakumlu Dikdörtgen Saklama Kabı, Gravürlü Kapaklı Buzdolabı Organizeri, Nofrost Buzdolabı, Çamaşır Makinesi, Çalışma Koltuğu ve daha fazlası raflara geliyor.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21 AĞUSTOS
Spino Ultra Temizlik Seti 1.100 TL
Kulplu Metal Tepsi 51 cm 289 TL
Spino Ultra Yedek Paspas 109 TL
Vakumlu Dikdörtgen Saklama Kabı 4,2 L 99 TL
Vakumlu Dikdörtgen Saklama Kabı 2,7 L 79 TL
Kase Seti 3'lü 99 TL
Çok Amaçlı Makyaj Organizeri 279 TL
Dönen Makyaj Organizeri 179 TL
Gravürlü Kapaklı Buzdolabı Organizeri 119 TL
Silikon Mutfak Gereçleri 99 TL
Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 49 TL
Saklama Kabı Seti 3'lü 59 TL
Renkli Badya 4,5 L 29 TL
Desenli Badya 6 L 45 TL
Kaşık Çatallı Salata Seti 3000 ml 79 TL
Katlanır Saplı Ayaklı Süzgeç 2'li 119 TL
Desenli Pipetli Bardak 600 ml 39 TL
Organizer Kutu 3 Bölmeli 79 TL
Paslanmaz Çelik Pipet 4'lü 89 TL
Mutfak Makası 49 TL
Tek Fiyat Ürün Çeşitleri 59 TL
Kaymaz Banyo Taburesi 119 TL
Süngerli Cam Sileceği 45 TL
Pantolon Askısı 35 TL
Kapı Arkası Askılık 169 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 25 AĞUSTOS
Tuvalet Kağıdı 40 Rulo 289 TL
Kağıt Havlu 16 Rulo 199 TL
Ultra Çamaşır Suyu 1850 ml 95 TL
Klasik Çamaşır Suyu 4 L 119 TL
Temizlik Havlusu 89 TL
Parlatıcı ve Kurutucu 400 ml 85 TL
Limon Kokulu Kaya Tuzu 1500 g 85 TL
Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 85 TL
Arap Sabunu 1 L 65 TL
Lavabo Fayans Temizleyici 2x750 ml 139 TL
Toz Deterjan 10 kg 399 TL
Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 159 TL
Sıvı Bulaşık Deterjanı 3,5 L + 0,5 L 179 TL
Seyahat Makyaj Çantası 199 TL
Kirpikli Kıvırcık Seti 129 TL
Mini Kağıt Törpü Seti 69 TL
Temalı Bambu Kürdan Çeşitleri 59 TL
Glamberry Kumaş Dokulu Peçete 89 TL
Sünger Bob Figürlü & Yumuşak Şekerli Fan Oyuncak 5 g 199 TL
Devrilmez Oyuncaklı Meyve Aromalı Şekerleme 10 g 89 TL
Nane Aromalı C Vitaminli Limonata 1 L 52 TL
Sert Şeker Çeşitleri 90 g 19,75 TL
Kurabiye Çeşitleri 225 g 75 TL
Vanilya Aromalı Gofret 1 kg 125 TL
Ekşi Krema & Soğan Çeşnili Mısır Pirinç Patlağı 80 g 39 TL
Yerli Dakota Çekirdek 400 g 45 TL
Kakaolu Sandviç Kek 55 g 19 TL
Frambuaz Soslu Beyaz Kaplamalı Kek 55 g 13 TL
Çubuk Kraker 195 g 27,50 TL
Mango Aromalı Rulo Gofret 240 g 75 TL
Sütlü Kremalı Bisküvi 3x360 g 149 TL
Leblebi Ezmesi 300 g 79 TL
Kakao Kremalı Oyuncaklı Yumurta 20 g 25 TL
Armut ve Cookie Aromalı Soğuk Kahve 250 ml 54,50 TL
Karışım Kahve 10'lu 69 TL
%0,5 Yağlı Süt 1 L 32,50 TL
Az Yağlı Yoğurt 3000 g 129 TL
Az Yağlı Beyaz Peynir 900 g 239 TL
Peynir Çeşitleri 200 g 92,50 TL
Piliç Chickers / Piliç Crispy Tenders Kajun Baharatlı 700 g 159 TL
Dana Kangal Sucuk 500 g 319 TL
Dana Döner 500 g 299 TL
Tam Yağlı Tava Peyniri 600 g 159 TL
Labne 3x180 g 175 TL
Yarım Yağlı Tulum Peyniri 250 g 149 TL
Piliç Jülyen Sosis 500 g 99 TL
Hindi Uzun Sosis 430 g 95 TL
Hindi Salam 900 g 149 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 399 TL
Tam Yağlı Tost Peyniri 700 g 319 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 750 g 299 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 26 AĞUSTOS
Nofrost Buzdolabı KEY 490 NFS 35.900 TL
Nofrost Buzdolabı KEY 300 NFE 21.900 TL
Buzdolabı KEY 330 STE 19.900 TL
7 kg Çamaşır Makinesi KEY 712 CM 17.900 TL
8 kg Çamaşır Makinesi KEY 810 CM 20.900 TL
9 kg Çamaşır Makinesi KEY 910 CM 22.900 TL
9 kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 90 KM 19.900 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS 18.900 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BM 15.900 TL
8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 80 KM 17.900 TL
UP Siyah Yönetici Koltuğu 5.790 TL
UP Gri Yönetici Koltuğu 6.190 TL
BUYA Siyah Çalışma Koltuğu 4.290 TL
BUYA Beyaz Çalışma Koltuğu 4.590 TL
UP Siyah Şef Koltuğu 5.590 TL
UP Gri Şef Koltuğu 5.790 TL
Cam Temizleme Robotu KWC-7131 3.900 TL