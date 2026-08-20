Diyarbakır'da alacak verecek kavgası! 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı olayda 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde iki taraf arasında alacak verecek husumeti sebebiyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay dün gece saatlerinde Diyarbakır’ın Sur ilçesi eski Mardin yolu üstünde yer alan bir işletmede yaşandı. Öne sürülene göre, iki taraf arasında alacak verecek husumet sebebiyle çıkan sözlü tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerini duyanların ihbar etmesi sonrasında olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde bir kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayda 3’ü ağır olmak üzere yaralanan 6 kişi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Ağır yaralananlardan biri, bugün sabah saatlerinde yapılan bütün müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Diyarbakırda alacak verecek kavgası! 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, olayla alakalı başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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