Double Click imzalı Teşkilat dizisinde Altay’ı canlandıran Tolga Sarıtaş’a başrolde eşlik edecek kadın oyuncu belli oldu. Sosyal medyada yayılan haberler ardından dizi takipçileri "Tolga Sarıtaş’a hangi kadın oyuncu eşlik edecek?" sorusuna cevap arıyor.

"Organize İşler Sazan Sarmalı"dizisinde rol alan başarılı oyuncu Bensu Soral, Teşkilat’la el sıkıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Soral ilk gelen bilgilere göre “Azra” rolüne hayat verecek. Yeni sezonda yer alan yeni karakterlerin oyuncu görüşmeleri devam eden dizide zaman atlaması yapılacağı ve Tolga Sarıtaş’ın hayat verdiği Altay’ın seyirci karşısına evli ve çocuklu olarak çıkacağı konuşuluyor.

Teşkilat’ın yeni başrol oyuncusu belli oldu! Tolga Sarıtaş’a hangi kadın oyuncu eşlik edecek?

KORKUT VE BAHAR'IN HİKAYESİ DEVAM EDECEK

Dizinin sadık seyircileri Korkut Sönmezay’a hayat veren Yunus Emre Yıldırımer ile Bahar’a hayat veren Buçe Buse Kahraman’ın 7. Sezon hikâyesinde yer alıp almayacağını merak ediyordu. Gelen son haberlere göre dizinin sevilen çifti Korkut ve Bahar’ın hikâyesi devam edecek.

Teşkilat’ın yeni başrol oyuncusu belli oldu! Tolga Sarıtaş’a hangi kadın oyuncu eşlik edecek?

SARITAŞ 3.SEZONU GÖREN İLK AKTÖR

Daha önce dizinin 2 eski başrolü Çağlar Ertuğrul ve Murat Yıldırım 2’şer sezon rol alırken Tolga Sarıtaş 3. sezonu gören ilk aktör olacak.

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