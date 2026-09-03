Anyma konseri iptal mi edildi, neden listeden çıkarıldı?

Elektronik müzik prodüktörü ve DJ Anyma'nın 12 Eylül'de Ataköy Marina Arena'da sahne alacağı organizasyon sosyal medyada tartışmaların odağında yer alıyordu. Anyma'nın sahne şovlarında yer alan konseptler ve kullanılan görsellerin "karanlık güçlerin ritüel sembollerini barındırdığı"iddiasıyla sosyal medyada bazı gruplar tarafından konserin iptali talebiyle kampanya başlatılmıştı.

Elektronik müziği görsel sanatla birleştirerek sahneye taşıyan Anyma'nın İstanbul'da düzenlenmesi planlanan konseri sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu. Konserin karanlık ritüelleri çağrıştıran semboller içerdiği iddiaları tepkilerin odağında yer almıştı. Belirlenen konser tarihine kısa bir süre kala iptal kararı geldi. Peki, Anyma konseri neden iptal edildi?

AYNMA KONSERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Konser öncesinde Anyma’nın görsel şovlarında kullanılan bazı figür ve sembollerin sosyal medyada “satanist ritüeller ve semboller içerdiği” yönünde yorumlanması tartışmalara neden olmuştu. Tepkilerin ardından 12 Eylül'de Ataköy'de gerçekleştirilmesi planlanan organizasyon İstanbul Valiliği'nin kararıyla iptal edildi.

Anyma’nın resmi sitesinde İstanbul, ÆDEN World Tour kapsamında 12 Eylül 2026 tarihli durak olarak yer alıyordu.

Haberle İlgili Daha Fazlası