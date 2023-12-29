Bakanlıktan Iphone kullanıcılarına uyarı! Soruşturma başladı, Apple’dan savunma istendi

29 Aralık 2023 17:06 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 17:08

Dünyanın en büyük telefon üreticilerinden Apple’ın Iphone modelini kullananları ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Bu kapsamda Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından iOS işletim sistemi yüklü cihazları etkileyen ciddi güvenlik açıkları tespit edildi.

Gelişmeyi duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, İOS mobil işletim sistemi yüklü cihazları kullananlara önemli uyarılarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, Sayan, bir süredir kamuoyunda gündeme gelen iOS cihazlarındaki açıklara yönelik Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) bir süredir çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.

Sayan, USOM uhdesinde yürütülen kapsamlı siber tehdit istihbarat çalışmaları ile iOS cihazlarını etkileyen ciddi güvenlik açıkları tespit edildiğini ifade etti.

Sayan, konuyla ilgili şunları söyledi;

Bu kritik açık cihazların tam kontrolünün ele geçirilmesini ve kullanıcı verilerinin çalınması riskini barındırıyor. Yaptığımız çalışmalar kapsamında 16 adet komuta kontrol sunucusu tespit edilip, USOM zararlı bağlantılar listesinde yayınlanarak, engelleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca tehdide yönelik SOME İletişim Platformu (SİP) aracılığıyla 2203 Siber Olaylara Müdahale Ekibimize (SOME) gerekli bilgileri aktardık. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz (BTK) konuyla ilgili Apple'dan açıklama talep etti ve aynı zamanda soruşturma başlattı.

‘ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ’ MESASI

Sayan ayrıca uluslararası kamuoyu ile birlikte gerekli önlemlerin acil olarak alınması için hazır olduklarını vurguladı.

Sayan, “Küresel siber zafiyetlere karşı ciddi yaptırımların uygulanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Dijital izleme ve siber casuslukla mücadele, milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. USOM'un yaptığı siber tehdit istihbarat çalışmalarının sonuçlarına dayanarak, iOS cihaz kullanan vatandaşlarımızın aşağıdaki güvenlik önlemlerine dikkat etmelerini öneriyoruz” dedi.

“EN GÜNCEL SÜRÜME YÜKSELTTİN”

Alınan önlemlere ilişkin olarak Sayan, sözlerini şu şekilde tamamladı;

Riskleri azaltmak ve kişisel verilerimizi korumak için hayati öneme sahip iOS işletim sistemini en güncel sürüme yükseltin. iMessage ve FaceTime ayarlarınızı gözden geçirin ve gerekirse geçici olarak devre dışı bırakın. Güçlü parolalar kullanarak hesap güvenliğini sağlayarak, düzenli aralıklarla parolaları güncelleyin. Çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin (2FA). Şüpheli veya tanımadığınız kişilerden gelen mesajlara dikkat edin.

"ZARARLI BAĞLANTILARA TIKLAMAKTAN KAÇININ"

Güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama yüklemekten kaçının. Zararlı veya tanımadığınız bağlantılara tıklamaktan kaçının. Kullanılan uygulamalara verilen izinleri düzenli olarak kontrol edin. Uygulamaların kamera, mikrofon, fotoğraf gibi hassas verilere erişimlerini sınırlandırın. Kablosuz bağlantı özelliklerini sadece ihtiyaç duyulduğu durumlarda aktifleştirin. Konum servislerini yalnızca gerektiğinde kullanın ve gereksiz uygulamaların konum servislerine erişimlerini kısıtlayın. Safari web tarayıcısı uygulamasında kullanıcı adı ve parola bilgilerinin otomatik tanımlanmasını engelleyin. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. USOM ekiplerimize kritik çalışmaları için teşekkür ediyorum.