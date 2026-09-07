Carnegie Hall’da konser verecekler
Kuruluşunun 200. yılını kutlayan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), dünyanın seçkin sahnelerine çıkmaya hazırlanıyor.
1826’da kurulan CSO; Bükreş, Prag ve Viyana’da konserler verecek. Bu özel yolculuk, 21 Eylül 2027’de ise klasik müziğin simge mekânlarından olan New York Carnegie Hall’a uzanacak.
Dünya klasik müzik sahnesinin en önemli salonlarından biri kabul edilen Carnegie Hall’daki konseri şef Cemi’i Can Deliorman idare edecek. Konser programına dair detaylar ilerleyen aylarda açıklanacak.
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