Carnegie Hall’da konser verecekler

Kuruluşunun 200. yılını kutlayan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), dünyanın seçkin sahnelerine çıkmaya hazırlanıyor.

1826’da kurulan CSO; Bükreş, Prag ve Viyana’da konserler verecek. Bu özel yolculuk, 21 Eylül 2027’de ise klasik müziğin simge mekânlarından olan New York Carnegie Hall’a uzanacak.

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Dünya klasik müzik sahnesinin en önemli salonlarından biri kabul edilen Carnegie Hall’daki konseri şef Cemi’i Can Deliorman idare edecek. Konser programına dair detaylar ilerleyen aylarda açıklanacak.

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