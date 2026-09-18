İstanbul elektrik kesintisi 18 Eylül! Çekmeköy, Avcılar, Maltepe, Esenyurt, Ümraniye elektrik kesintisi (BEDAŞ, AYEDAŞ)
İstanbul elektrik kesintisi 18 Eylül 2026 programı, BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yürütülen planlı bakım, onarım ve şebeke çalışmaları nedeniyle gündemde. Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçe ve mahallelerde uygulanacak kesintilerin saatleri ile elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor.
18 Eylül İstanbul elektrik kesintileri, farklı bölgelerde belirlenen saat aralıklarında etkili olacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın planlı çalışma programlarında yer alan kesintiler ilçe, mahalle ve sokak bazında değişirken vatandaşların adreslerine ilişkin güncel kesinti bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 EYLÜL PROGRAMI
ÇEKMEKÖY
15:15 - 16:30
SULTAN SUYU, 165., 167., 170., 168., 166., AKDENİZ, ESENLİK
11:15 - 12:30
172., SULTAN SUYU
13:30 - 14:45
AKDENİZ, 161., REŞADİYE, 171., 166., 162.
12:00 - 18:30
ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY
BEYKOZ
16:30 - 18:30
Etkilenen Cadde / Sokak
ZERZEVATCI YOLU, YAVUZ, LAZANYA, TOYGAR, ÇİNİ ÇIKMAZI, TEPE TARLA, KALECİK ÇIKMAZI, ÇAKIL, CİVAR ÇIKMAZI, AKÇAM ÇIKMAZI, NASİP ÇIKMAZI, KOCABEY ÇIKMAZI
KADIKÖY
10:30 - 15:00
GÜNAYDIN, ORTABAHAR, ÖĞRETMEN HARUN REŞİT, İPEKYOLU
10:00 - 18:00
KAVİSLİ, 2. HATBOYU, ASIM US, ŞEHİR KAHYA, HASANAMİR, HÜSEYİN PAŞA ÇIKMAZI, KIZILTOPRAK İSTASYON, İSTASYON ARKASI, AKTEPE, KAVUKLU HAMDİ, ESKİ KARAKOL, BAĞDAT, ÖLÇÜ
KARTAL
13:30 - 15:00
ARICILAR, MİMAR SİNAN, ORÇUN, MUAMMER KARACA, PİRSULTAN, BALIKESİR, ADALI, ŞEHİT ERDEM KAYAKLI, AĞAÇ, AĞIT, DADALOĞLU, KARAYEMİŞ, HALDUN TANER
11:00 - 12:30
YURTCAN, NEVZAT OKÇUGİL
14:00 - 17:00
YASEMİN, FİRDEVS, KAYIN, ÇAMLI
09:00 - 13:00
YAŞAR DOĞU, SOĞANLIK, KERVAN, DÖRTYOL, BARUT, GÜRSEL
10:00 - 15:00
OĞUZHAN, VEZİRKÖPRÜ, REŞİTPAŞA, ORDU, ATİLLA, ZÜBEYDEHANIM, ADNAN MENDERES, YAVRUVATAN, GÜLAY
AVCILAR
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, DİŞÇİ, EFE, ŞANLI sk bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BELDE, CUMHURİYET, YANIK sk bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah MİMAR SİNAN, OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
MALTEPE
09:30 - 13:00
FİLİZ, NANE, NAZMİ İLKER, GÜL, MERCAN, ŞEBBOY, BAŞÖĞRETMEN, MİMOZACI, ZEREN, HANIMELİ
09:30 - 18:00
ÇINARLI, GÖKKUŞAĞI, KÖKNAR, BARIŞ MANÇO, GÜLİSTAN, TALAT BEY, YÜKSEL
SANCAKTEPE
09:30 - 15:00
MÜMİNLER, GURBET, ABDÜLHAMİT
09:30 - 18:00
SAKARYA
13:20 - 14:50
ZALOĞLU RÜSTEM, GEREDELİ (HATIPLAR), AMBER
BAHÇELİEVLER
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, GÜLİBRİŞİM, GÜVERCİN, KANARYA 1, KELEBEK, LALE, MARTI, ORKİDE 3, UMMAN, YAKUT sk / HÜRRİYET mah DUMLUPINAR 1, PALANDÖKEN sk / YENİBOSNA MERKEZ mah KÖKSAL, MUŞTU, REYHAN 1, YILDIRIM BEYAZIT sk / ÇOBANÇEŞME mah NUR, REYHAN 1 sk bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah BAŞAK 1, CİHAN, FATİH, GÖKNAR, GÜVEN, HENDEK, KAYNARCA, NENEHATUN, OSMANCIK, ZİLE, ÇAKMAK sk / ÇOBANÇEŞME mah FATİH, MİMARSİNAN 1, RÜSTEMPAŞA sk bölgelerinde 18/09/2026 12:00:00 - 18/09/2026 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÜMRANİYE
10:00 - 18:00
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, HIZMA, SİNEM, POSTACI, SİNAN, FATİH, MELİKE, TÜRKMEN, AŞIK VEYSEL, MARMARA, ASYA, ULUBATLI ÇIKMAZI, BUDAK DERE, NEFER ÇIKMAZI, TORTUM, KASIMPATI
10:00 - 15:00
HAMİDİYE, ALEMDAĞ, EDREMİT, ALİYE, KRİZANTEM, ANAFARTALAR, ASLIHAN, ADA, KAZIM KARABEKİR, MEŞRUTİYET, ABDÜLHAMİT, BİRLİK, OSMANBEY, ENES, BOLU, TALATPAŞA, YAŞAR DOĞU
ESENYURT
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1638., 1655. sk bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah MİHRİMAH sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1400., 1405., 1406., 1412., 1415., 1416., 1417., 1419., 1420., 1421., 1427., 1428., 1429., 1430., 1431., 1432., 1434., 1435., 1440., 1441., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.