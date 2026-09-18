İstanbul elektrik kesintisi 18 Eylül 2026 programı, BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yürütülen planlı bakım, onarım ve şebeke çalışmaları nedeniyle gündemde. Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçe ve mahallelerde uygulanacak kesintilerin saatleri ile elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor.

18 Eylül İstanbul elektrik kesintileri, farklı bölgelerde belirlenen saat aralıklarında etkili olacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın planlı çalışma programlarında yer alan kesintiler ilçe, mahalle ve sokak bazında değişirken vatandaşların adreslerine ilişkin güncel kesinti bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 EYLÜL PROGRAMI

ÇEKMEKÖY

15:15 - 16:30

SULTAN SUYU, 165., 167., 170., 168., 166., AKDENİZ, ESENLİK

11:15 - 12:30

172., SULTAN SUYU

13:30 - 14:45

AKDENİZ, 161., REŞADİYE, 171., 166., 162.

12:00 - 18:30

ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY

BEYKOZ

16:30 - 18:30

Etkilenen Cadde / Sokak

ZERZEVATCI YOLU, YAVUZ, LAZANYA, TOYGAR, ÇİNİ ÇIKMAZI, TEPE TARLA, KALECİK ÇIKMAZI, ÇAKIL, CİVAR ÇIKMAZI, AKÇAM ÇIKMAZI, NASİP ÇIKMAZI, KOCABEY ÇIKMAZI

İstanbul elektrik kesintisi 18 Eylül! Çekmeköy, Avcılar, Maltepe, Esenyurt, Ümraniye elektrik kesintisi (BEDAŞ, AYEDAŞ)

KADIKÖY

10:30 - 15:00

GÜNAYDIN, ORTABAHAR, ÖĞRETMEN HARUN REŞİT, İPEKYOLU

10:00 - 18:00

KAVİSLİ, 2. HATBOYU, ASIM US, ŞEHİR KAHYA, HASANAMİR, HÜSEYİN PAŞA ÇIKMAZI, KIZILTOPRAK İSTASYON, İSTASYON ARKASI, AKTEPE, KAVUKLU HAMDİ, ESKİ KARAKOL, BAĞDAT, ÖLÇÜ

KARTAL

13:30 - 15:00

ARICILAR, MİMAR SİNAN, ORÇUN, MUAMMER KARACA, PİRSULTAN, BALIKESİR, ADALI, ŞEHİT ERDEM KAYAKLI, AĞAÇ, AĞIT, DADALOĞLU, KARAYEMİŞ, HALDUN TANER

11:00 - 12:30

YURTCAN, NEVZAT OKÇUGİL

14:00 - 17:00

YASEMİN, FİRDEVS, KAYIN, ÇAMLI

09:00 - 13:00

YAŞAR DOĞU, SOĞANLIK, KERVAN, DÖRTYOL, BARUT, GÜRSEL

10:00 - 15:00

OĞUZHAN, VEZİRKÖPRÜ, REŞİTPAŞA, ORDU, ATİLLA, ZÜBEYDEHANIM, ADNAN MENDERES, YAVRUVATAN, GÜLAY

İstanbul elektrik kesintisi 18 Eylül! Çekmeköy, Avcılar, Maltepe, Esenyurt, Ümraniye elektrik kesintisi (BEDAŞ, AYEDAŞ)

AVCILAR

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, DİŞÇİ, EFE, ŞANLI sk bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BELDE, CUMHURİYET, YANIK sk bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah MİMAR SİNAN, OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MALTEPE

09:30 - 13:00

FİLİZ, NANE, NAZMİ İLKER, GÜL, MERCAN, ŞEBBOY, BAŞÖĞRETMEN, MİMOZACI, ZEREN, HANIMELİ

09:30 - 18:00

ÇINARLI, GÖKKUŞAĞI, KÖKNAR, BARIŞ MANÇO, GÜLİSTAN, TALAT BEY, YÜKSEL

SANCAKTEPE

09:30 - 15:00

MÜMİNLER, GURBET, ABDÜLHAMİT

09:30 - 18:00

SAKARYA

13:20 - 14:50

ZALOĞLU RÜSTEM, GEREDELİ (HATIPLAR), AMBER

İstanbul elektrik kesintisi 18 Eylül! Çekmeköy, Avcılar, Maltepe, Esenyurt, Ümraniye elektrik kesintisi (BEDAŞ, AYEDAŞ)

BAHÇELİEVLER

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, GÜLİBRİŞİM, GÜVERCİN, KANARYA 1, KELEBEK, LALE, MARTI, ORKİDE 3, UMMAN, YAKUT sk / HÜRRİYET mah DUMLUPINAR 1, PALANDÖKEN sk / YENİBOSNA MERKEZ mah KÖKSAL, MUŞTU, REYHAN 1, YILDIRIM BEYAZIT sk / ÇOBANÇEŞME mah NUR, REYHAN 1 sk bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah BAŞAK 1, CİHAN, FATİH, GÖKNAR, GÜVEN, HENDEK, KAYNARCA, NENEHATUN, OSMANCIK, ZİLE, ÇAKMAK sk / ÇOBANÇEŞME mah FATİH, MİMARSİNAN 1, RÜSTEMPAŞA sk bölgelerinde 18/09/2026 12:00:00 - 18/09/2026 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÜMRANİYE

10:00 - 18:00

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, HIZMA, SİNEM, POSTACI, SİNAN, FATİH, MELİKE, TÜRKMEN, AŞIK VEYSEL, MARMARA, ASYA, ULUBATLI ÇIKMAZI, BUDAK DERE, NEFER ÇIKMAZI, TORTUM, KASIMPATI

10:00 - 15:00

HAMİDİYE, ALEMDAĞ, EDREMİT, ALİYE, KRİZANTEM, ANAFARTALAR, ASLIHAN, ADA, KAZIM KARABEKİR, MEŞRUTİYET, ABDÜLHAMİT, BİRLİK, OSMANBEY, ENES, BOLU, TALATPAŞA, YAŞAR DOĞU

ESENYURT

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1638., 1655. sk bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah MİHRİMAH sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1400., 1405., 1406., 1412., 1415., 1416., 1417., 1419., 1420., 1421., 1427., 1428., 1429., 1430., 1431., 1432., 1434., 1435., 1440., 1441., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



