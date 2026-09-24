UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor. Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki organizasyonunda ilk hafta karşılaşmaları 24, 25 ve 26 Eylül tarihlerinde oynanacak. A Milli Futbol Takımı ise ilk maçında Fransa'yı Kocaeli'de konuk edecek. Türkiye-Fransa karşılaşması 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Peki Uluslar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Uluslar Ligi canlı yayın bilgileri...

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Futbolseverlerin milli takım heyecanı yeniden başlıyor. UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu, 24 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla start alacak. Turnuvanın ilk haftasında Avrupa'nın önemli milli takımları sahaya çıkarken, Türkiye'nin rakibi ise son Dünya Kupası şampiyonu Fransa olacak. Peki, Uluslar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir?

Uluslar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir? UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 fikstürü

ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ, CANLI NEREDE İZLENİR?

Uluslar Ligi maçları ATV, A Haber ve A Spor ekranlarından yayınlanacak. Canlı yayınlar şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Tarih Karşılaşma Saat Kanal 24 Eylül Perşembe Portekiz - Galler 21.45 A Haber 24 Eylül Perşembe Hollanda - Almanya 21.45 A Spor 25 Eylül Cuma Türkiye - Fransa 21.45 ATV 25 Eylül Cuma İtalya - Belçika 21.45 A Haber 25 Eylül Cuma İsveç - Romanya 21.45 A Spor 26 Eylül Cumartesi Slovenya - İskoçya 16.00 A Spor 26 Eylül Cumartesi Çekya - Hırvatistan 21.45 A Spor 26 Eylül Cumartesi İngiltere - İspanya 21.45 A Haber 27 Eylül Pazar Sırbistan - Hollanda 19.00 A Spor 27 Eylül Pazar Norveç - Portekiz 21.45 A Spor 27 Eylül Pazar Almanya - Yunanistan 21.45 A Haber

Uluslar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir? UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 fikstürü

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk sınavı 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Türkiye-Fransa maçı saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın adresi ise Kocaeli Stadyumu olacak. Milli maç öncesinde saha, tribün ve güvenlik hazırlıkları tamamlandı.

Uluslar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir? UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 fikstürü

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Fransa arasındaki Uluslar Ligi karşılaşması ATV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler maçı şifresiz olarak ATV ekranlarından takip edebilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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