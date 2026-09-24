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Uluslar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir? UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 fikstürü

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Uluslar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir? UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 fikstürü
Başlık ResmiUluslar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir?

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor. Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki organizasyonunda ilk hafta karşılaşmaları 24, 25 ve 26 Eylül tarihlerinde oynanacak. A Milli Futbol Takımı ise ilk maçında Fransa'yı Kocaeli'de konuk edecek. Türkiye-Fransa karşılaşması 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Peki Uluslar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Uluslar Ligi canlı yayın bilgileri...

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Futbolseverlerin milli takım heyecanı yeniden başlıyor. UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu, 24 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla start alacak. Turnuvanın ilk haftasında Avrupa'nın önemli milli takımları sahaya çıkarken, Türkiye'nin rakibi ise son Dünya Kupası şampiyonu Fransa olacak. Peki, Uluslar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir?

Uluslar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir? UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 fikstürü
Başlık ResmiUluslar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir? UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 fikstürü

ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ, CANLI NEREDE İZLENİR?

Uluslar Ligi maçları ATV, A Haber ve A Spor ekranlarından yayınlanacak. Canlı yayınlar şifresiz olarak ekranlara gelecek.

TarihKarşılaşmaSaatKanal
24 Eylül PerşembePortekiz - Galler21.45A Haber
24 Eylül PerşembeHollanda - Almanya21.45A Spor
25 Eylül CumaTürkiye - Fransa21.45ATV
25 Eylül Cumaİtalya - Belçika21.45A Haber
25 Eylül Cumaİsveç - Romanya21.45A Spor
26 Eylül CumartesiSlovenya - İskoçya16.00A Spor
26 Eylül CumartesiÇekya - Hırvatistan21.45A Spor
26 Eylül Cumartesiİngiltere - İspanya21.45A Haber
27 Eylül PazarSırbistan - Hollanda19.00A Spor
27 Eylül PazarNorveç - Portekiz21.45A Spor
27 Eylül PazarAlmanya - Yunanistan21.45A Haber
Uluslar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir? UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 fikstürü
Başlık ResmiUluslar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir? UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 fikstürü

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk sınavı 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Türkiye-Fransa maçı saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın adresi ise Kocaeli Stadyumu olacak. Milli maç öncesinde saha, tribün ve güvenlik hazırlıkları tamamlandı.

Uluslar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir? UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 fikstürü
Başlık ResmiUluslar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir? UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 fikstürü

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Fransa arasındaki Uluslar Ligi karşılaşması ATV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler maçı şifresiz olarak ATV ekranlarından takip edebilecek.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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