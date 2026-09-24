Ayçiçekte hasat çalışmaları sürmeye devam ediyor. Balıkesir'in Manyas ilçesinde gerçekleştirilen hasatta, ayçiçeğinin ön alım fiyatı 37 lira olarak belirlendi. Ayrıca Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, ilçe genelinde toplam 3500 ton ayçiçeği üretiminin beklendiğini aktardı.

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Balıkesir'in Manyas ilçesi merkez ve kırsal Akçaova Mahallesi'nde üreticilerin ektiği ayçiçeklerinin hasat mesaisi sürüyor. Hasat edilen ürünler, Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi alım merkezlerine getirilerek teslim ediliyor.

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AYÇİÇEĞİ ÖN ALIM FİYATI 37 TL

Alım süreci ve fiyatlandırma hakkında açıklamalarda bulunan Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, şu ana kadar yaklaşık 1600 ton civarında ayçiçeği alımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Kalpakçı, fiyat belirleme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizde uygulanan mevcut gümrük rejimi, dünya ayçiçeği üretimindeki gelişmeler ve uluslararası piyasalarda beklenen fiyat seviyeleri ile döviz kurlarının seyri, finansman maliyetleri ve fiyat oluşumuna etki eden diğer tüm unsurlar birliğimizce kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucu ayçiçeği kilogram fiyatı yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği baz alınarak ön alım fiyatı olarak 37 TL olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

3500 ton üretim beklentisi! Ön alım fiyatı 37 lira





İlçe genelindeki rekolte beklentisine de değinen Başkan Kalpakçı, Manyas'ta bulunan 285 kooperatif üyesinin 2 bin 700 ton ürün teslim taahhüdü verdiğini, ilçe genelinde ise toplam 3500 ton ayçiçeği üretiminin beklendiğini sözlerine ekledi.



| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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