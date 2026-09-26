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Ekonomi

Motosikletine kurduğu sistemle yakıt masrafını sıfırladı: Yolda kalmadan her yere ulaşıyorum

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Motosikletine kurduğu sistemle yakıt masrafını sıfırladı: Yolda kalmadan her yere ulaşıyorum
Başlık ResmiMotosikletine kurduğu sistemle yakıt masrafını sıfırladı: Yolda kalmadan her yere ulaşıyorum

Adana’nın Kozan ilçesinde seyyar dondurmacılık yapan Mehmet İldeniz, motosikletine kurduğu sistemle yakıt masrafını sıfırladı. Adana'nın sıcağını avantaja çeviren İldeniz, motosikletine taktırdığı güneş paneli ile sarj sorununu rafa kaldırdı. Güneş paneli takmadan önce 40 kilometre gidebildiğini söyleyen İldeniz, "Şimdi güneş paneli olduğu için sürekli şarja takmıyorum. Her yere yolda kalmadan ulaşabiliyorum." dedi.

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Adana'nın Kozan ilçesinde seyyar dondurmacılık yapan Mehmet İldeniz, yıllardır limon dondurması satarak yaşamını sürdürüyor. Hayırseverlerin kendisine ulaştırdığı dondurmaları da ilçedeki uzak mahallelere götürerek çocuklara ulaştıran İldeniz, elektrikli motosikletiyle uzun mesafelerde yaşadığı şarj sorununa kendi çözümünü buldu.

Motosikletine kurduğu sistemle yakıt masrafını sıfırladı: Yolda kalmadan her yere ulaşıyorum
Başlık ResmiMotosikletine kurduğu sistemle yakıt masrafını sıfırladı: Yolda kalmadan her yere ulaşıyorum

GÜNEŞ PANELİNDEN ELEKTRİK ÜRETİYOR

Motosikletinin üst bölümüne güneş paneli yerleştiren İldeniz, Adana'nın kavurucu sıcağını bu kez avantaja çevirdi. Araç hareket halindeyken güneş panelinden elektrik üretirken, panel aynı zamanda motosikletin üzerinde gölgelik görevi görüyor.

İldeniz'in güneş panelli elektrikli motosikleti özellikle çocuk ve gençlerin ilgisini çekerken limon dondurması almak için toplananlar, güneş panelini de merakla inceliyor.

Motosikletine kurduğu sistemle yakıt masrafını sıfırladı: Yolda kalmadan her yere ulaşıyorum
Başlık ResmiMotosikletine kurduğu sistemle yakıt masrafını sıfırladı: Yolda kalmadan her yere ulaşıyorum

"HER YERE YOLDA KALMADAN ULAŞABİLİYORUM"

Mehmet İldeniz, 40 kilometrelik menzili güneş paneliyle aştığını ifade ederek, "Uzak köylere giderken bisikletimle gidemiyordum. Vatandaşın hayırlarını ulaştırmak için uzak köylere gitmek istiyordum. Güneş paneli takmadan önce 40 kilometre gidebiliyordum. Şimdi güneş paneli olduğu için sürekli şarja takmıyorum. Her yere yolda kalmadan ulaşabiliyorum. Hem de gölgesinden yararlanıp mutlu oluyorum" dedi.

Gençlerden Meryem Azdağ ise Mehmet İldeniz'in yaptığı uygulamanın dikkat çekici olduğunu belirterek, "Dondurmacı abimiz güneş paneli yaptırmış. Çok mantıklı ve güzel düşünmüş" diye konuştu.

Motosikletine kurduğu sistemle yakıt masrafını sıfırladı: Yolda kalmadan her yere ulaşıyorum
Başlık ResmiMotosikletine kurduğu sistemle yakıt masrafını sıfırladı: Yolda kalmadan her yere ulaşıyorum
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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