Tesla, FSD yazılımını sürücünün sistemi etkinleştirmediği manuel sürüşlerde de kullanmaya hazırlanıyor. Özellik, fren yapmanın kazayı önlemeye yetmeyeceğini belirlediğinde direksiyonu devralarak şerit değiştirebilecek veya aracı emniyet şeridine yönlendirebilecek.

Tesla’nın FSD Supervised v14.3.9 sürümüyle kullanıma sunmaya hazırlandığı yeni aktif güvenlik sistemi ortaya çıktı. Automatic Collision Evasion, yani Otomatik Çarpışmadan Kaçınma özelliği, otomobil manuel olarak kullanılırken de aracın kamera ve yapay zeka sistemlerinden yararlanacak.

Sistem, yaklaşmakta olan kazanın yalnızca fren müdahalesiyle önlenemeyeceğini tespit ederse FSD Supervised’ı otomatik olarak devreye sokacak. Otomobil daha sonra çevresindeki trafiği ve boş alanları değerlendirerek engelin etrafından geçmeye çalışacak.

Ancak bu özellik Tesla’nın manuel olarak kullanılan otomobili sürekli kontrol edeceği veya FSD’nin tamamen otonom hale geldiği anlamına gelmiyor. Müdahale yalnızca belirli acil durumlarda ve son çare olarak gerçekleştirilecek.

OTOMATİK FREN YERİNE KAÇIŞ YOLU ARAYACAK

Geleneksel otomatik acil fren sistemleri, öndeki otomobile veya engele çarpma tehlikesi algılandığında aracı mümkün olduğunca hızlı biçimde yavaşlatıyor. Fakat durma mesafesinin yeterli olmadığı bazı durumlarda fren yapmak kazayı önleyemiyor.

Tesla’nın geliştirdiği sistem bu aşamada farklı bir yöntem uygulayacak. Araç, çevrede güvenli bir kaçış alanı olup olmadığını kontrol edecek. Uygun alan bulunması halinde direksiyonu çevirerek başka bir şeride geçebilecek veya otomobili yolun kenarına yönlendirebilecek. FSD, manevra sırasında yalnızca direksiyonu yönetmekle kalmayacak. Kazadan kaçınabilmek için gerektiğinde fren yapabilecek veya kısa süreli hızlanabilecek. Tehlike geçtikten sonra otomobil sesli uyarı vererek kontrolü yeniden sürücüye bırakacak.

Tesla artık kazadan kaçmak için kontrolü devralabilecek

SİSTEM HER TEHLİKEDE MÜDAHALE ETMEYECEK

Otomatik kaçış manevrasının devreye girebilmesi için sistemin öndeki başka bir araçla çarpışmanın kaçınılmaz olduğuna ve yalnızca fren yapmanın yeterli olmayacağına karar vermesi gerekiyor.

Bu müdahale kontrollü giriş çıkışlara sahip otoyollarda ve 137 km/s’nin altındaki hızlarda gerçekleştirilebilecek. Direksiyon sisteminin sorunsuz çalışması ve yolun ıslak ya da kaygan olmaması da aranan şartlar arasında.

Tesla’nın kameraları kaçış güzergahında yaya, bisikletli veya diğer savunmasız yol kullanıcılarını tespit ederse otomatik direksiyon manevrası uygulanmayacak. Böylece araç, öndeki kazadan kaçarken yol kenarındaki bir kişiyi tehlikeye atmamaya çalışacak.

DİKKATİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜNÜN YERİNE DE KONTROLÜ ALABİLECEK

Automatic Collision Evasion’ın ikinci çalışma biçimi doğrudan bir engelden ziyade sürücünün durumuyla ilgili.

Kabin kamerası ve sürücü izleme sistemi, sürücünün yola bakmadığını veya otomobilin kontrolünü kaybettiğini belirlerse FSD otomatik olarak devreye girebilecek. Arka koltuğa uzanmak, uzun süre yoldan başka bir yöne bakmak veya FSD’yi istemeden devre dışı bırakmak bu müdahaleyi tetikleyebilecek durumlar arasında gösteriliyor.

Bu çalışma düzeni yaklaşık 36 km/s ile 137 km/s arasındaki hızlarda kullanılabilecek. Önden çarpışma senaryosunun aksine müdahalenin yalnızca kontrollü otoyollarda gerçekleşmesi gerekmeyecek. Araç sürücünün kontrolü kaybettiğine karar verirse direksiyon, hızlanma ve fren yönetimini üstlenerek otomobili güvenli biçimde yönlendirmeye çalışacak.

FREN PEDALINA BASMAK SİSTEMİ HEMEN KAPATMAYACAK

Tesla, acil manevra sırasında sürücünün panikle yapabileceği yanlış müdahalelerin sistemi etkisiz bırakmasını istemiyor. Bu nedenle Automatic Collision Evasion devreye girdiğinde gaz pedalı geçici olarak işlevsiz hâle gelecek.

Fren pedalına hafifçe basılması otomobili yavaşlatacak ancak FSD’yi veya kaçış manevrasını tamamen sonlandırmayacak.

FSD SATIN ALMAYANLAR KULLANAMAYABİLİR

İlk bilgilere göre Automatic Collision Evasion’ın çalışabilmesi için araçta FSD Supervised’ın satın alınmış veya abonelikle etkinleştirilmiş olması gerekiyor.

Özelliğin ayrıca aracın “Kontroller” menüsündeki sürüş destek sistemleri bölümünden açık hale getirilmesi gerekecek. Bu durum, otomatik acil fren gibi bütün araçlarda standart sunulan bir güvenlik sistemi yerine FSD paketine bağlı bir özellik olacağını gösteriyor. Tesla’nın çarpışma riskini azaltmayı amaçlayan bir sistemi ücretli yazılım paketine bağlaması tartışmaya neden olabilir.

ŞİMDİLİK YALNIZCA KUZEY AMERİKA’DA KULLANILACAK

Automatic Collision Evasion’ın ilk aşamada ABD ve Kanada’daki uyumlu Tesla otomobillerine sunulması bekleniyor. Avrupa’da FSD Supervised’ın kullanılabildiği bazı ülkelerde bile yeni özelliğin henüz etkin olmadığı belirtiliyor.

Avrupa mevzuatı, otomobilin sürücüden komut almadan şerit değiştirmesi veya bankete yönelmesi gibi otomatik direksiyon müdahalelerini katı şartlara bağlıyor. Bu nedenle sistemin Avrupa’ya gelebilmesi için ek onay süreçlerinden geçmesi gerekebilir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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