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3. Sayfa

Gaziantep'te kanlı buluşma! Dağda randevulaşıp çatıştılar: 2 ölü, 3 yaralı

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Gaziantep'te kanlı buluşma! Dağda randevulaşıp çatıştılar: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep’te alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olan iki grup, konuşmak için Tahtaköprü Barajı yakınlarındaki dağlık alanda randevulaştı. Görüşme sırasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

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Olay, İslahiye ilçesi Tahtaköprü Barajı yakınlarındaki dağlık arazide meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup, konuşmak için dağlık alanda buluştu.

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SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Buluşma sırasında gruptakiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Cenazeler ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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