Isparta’da akrabalar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 18 yaşındaki bir kişi yaralanırken, saldırganın aynı silahla hayatına son verdiği öğrenildi. Olayın ardından bölgeye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, gece 00.30 sıralarında Anadolu Mahallesi 131. Cadde'de meydana geldi.

Kanlı gece: Akraba kavgası kötü bitti, önce yaraladı sonra intihar etti

AKRABA KAVGASI KANLI BİTTİ

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan S.E.E.'nin ikametinde akrabaları D.Ç. (36), R.Ç. (18) ve Ü.Ç. ile buluştu. Bir süre sonra akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, kavga sokakta devam etti. Evden çıkan S.E.E. yanında bulunan silahla sokakta bulunan akrabalarına ateş açtı. S.E.E.'nin açtığı ateş sonucu 18 yaşındaki R.Ç. yaralandı.

SALDIRGAN AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Akrabasını tabanca ile yaralayan ve ardından yeniden ikamete giren S.E.E. aynı silahla hayatına son verdi. Olayın 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.E.E.'nin silahından çıkan kurşunla yaralanan R.Ç.'nin kendi imkânlarıyla hastaneye gittiği öğrenilerken, ikamet içerisinde bulunan S.E.E.'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede ise 2 adet boş kovan ile 1 adet silah bulundu.

ÇIĞLIKLAR İÇİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Haberi alarak olay yerine gelen yakınları, S.E.E.'nin bulunduğu apartman önünde gözyaşlarına boğuldu. Büyük üzüntü yaşayan yakınları sinir krizi geçirip bayıldı.

O anlarda sağlık ekipleri kadına müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

