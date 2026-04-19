Kayseri’de hayata geçirilen “Demiryolu Lojistik Merkezi Projesi" çalışmasının yüzde 70'i tamamlandı. 20 milyon dolara mâl olan proje ile sanayicilerin 8 ayrı hattan yüklenen yüklerini taşıyan tren Mersin, İskenderun, Samsun, İzmir limanlarına hiç durmadan hareket edecek.

Kayseri'de İncesu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen Demiryolu Lojistik Merkezi Projesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

20 milyon dolarlık proje! Türkiye’de sadece 4 yerde var, Kayseri’den limanlara kesintisiz tren hattı! Maliyetler yüzde 50 azalacak

YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI

Hem Kayseri hem de çevre illerdeki sanayicilerin üreteceği ürünleri taşıyacak olan tren projesinde çalışmasının yüzde 70'i tamamlandı. Bölgenin en büyük raylı sistem yük merkezi oluşturulacak olan demir yolu 2,5 kilometrelik uzunluğa sahip.

SANAYİCİLER, DENİZ YOLUYLA BULUŞACAK

Kayseri-Niğde demir yoluna entegre edilecek merkez sayesinde, deniz yoluyla buluşacak sanayiciler, ürünlerini uluslararası piyasaya daha kolay ve uygun maliyetle ulaştırabilecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, merkezle sanayicinin ürünleri Mersin, İskenderun limanlarından deniz ulaşımıyla diğer limanlara taşıyacak proje hakkında son durumu açıkladı.

8 AYRI HAT

Kayseri'nin sanayide önemli kentlerden biri olduğunu söyleyen Vali Çiçek şöyle konuştu:

Çalışmaların şu an yüzde 70'lik kısmının tamamlandığı tren yolu hattındayız. Düşünebiliyor musunuz, ana tren yolu hattından gelen hat içeriye doğru girecek ve 8 ayrı hattan sanayicilerimiz yüklerini buradan yüklediklerinde Mersin, İskenderun, Samsun, İzmir limanlarına hiç durmadan hareket etmiş olacak. Bu bize inanılmaz konfor sağlayacak hem de yeşil enerji açısından baktığımızda kara yollarında gidecek maliyetimizi ortadan kaldırmış olacak.

“MALİYET YÜZDE 50 DÜŞÜRECEK”

Projenin sanayicilere zaman tasarrufu ve ekonomik yönden de maliyet kolaylığı sağlayacağını ifade eden Vali Çiçek “Gerçekten çok kıymetli bir projeden bahsediyoruz. 20 milyon dolara mal olmuş. Bittiğinde birçok alanda avantaj sağlayacak. Bunun Türkiye'de sadece 4 OSB'de olduğunu da özellikle söylemek isterim. Bütün yatırımcılar için çok büyük bir avantaj. Kayseri'den Mersin Limanı'na yılda 70 bin konteyner gidiyor. Bunun yüzde 50 maliyet düşümüyle taşınacak olması da hem sanayicimiz hem Kayseri'miz hem de milli servetimiz açısından çok büyük bir avantaj” dedi.

