PTT'nin hacklendiği iddia edildi. Çok sayıda kullanıcı ve kargo verisinin ele geçirildiği söylentileri kısa sürede yayıldı. Söz konusu iddialar ardından açıklama geldi. Peki, PTT hacklendi mi? Milyonlarca kişinin verileri çalındı mı?

Türkiye’nin en büyük kargo teşkilatı olan PTT'nin hacklendiği iddia edilmiş, siber saldırı sonucunda verilerin çalındığı söylentileri gündeme gelmişti. Sızan veriler arasında barkodlar, alıcı ve gönderen adları, adresleri, TC kimlik numaraları, kargoların teknik ve lojistik detayların yer aldığı söylentiler arasındaydı.



Dezenformasyonla Mücadele Merkezi söz konusu iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada;

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, "PTT'nin siber saldırıya uğradığı ve veri sızıntısı yaşandığı" yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) sistemlerinde iddia edildiği gibi herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik açığı tespit edilmemiştir.

Kurumun bilgi sistemleri, hem ulusal hem de uluslararası siber güvenlik standartları ve protokolleri doğrultusunda 7/24 esasıyla korunmaktadır. Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin gizliliği, en modern teknolojik altyapılarla ve tam bir titizlikle muhafaza edilmektedir.

Kamuoyunda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi; yalnızca ilgili resmi açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur." denildi.

