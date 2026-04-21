Yatırım fonlarındaki yatırımcı sayısı 5 milyon 850 bin kişi ve toplam piyasa değeri 9 trilyon 430 milyar TL ile yeni rekor seviyeye ulaştı. Yatırımcının yeni gözdesi fonların toplam büyüklüğü 10 trilyon liraya koşarken; 2026’nın başından itibaren ortalama %23 prim yapan hisse senedi fonları zirvede yer alıyor. Altın ve gümüş yatırımı yapan “kıymetli maden” fonları ise bu yıl 20 Nisan itibarıyla getiride daha geriden geliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Sermaye piyasalarında son yıllarda yatırımcının yeni gözdesi fonlar olurken, piyasadan gelen son veriler bu alandaki büyümenin yeni zirvelere ulaştığını gösterdi.

MKK tarafından açıklanan verilere göre 20 Nisan itibarıyla yatırım fonlarındaki yatırımcı sayısı 5 milyon 850 bin kişiye çıktı ve rekor kırdı. Toplam piyasa değeri de 9 trilyon 430 milyar TL ile bütün zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece fon piyasasından çifte rekor geldi.

2026 YILI GETİRİLERİ

TEFAS tarafından açıklanan verilere bakıldığında, kategori bazında 2026 yılının başından itibaren gerçekleşen primler şöyle:

Hisse Senedi: %23,12

Serbest Şemsiye: %17,43

Değişken Şemsiye: %16,20

Fon Sepeti Şemsiye: %14,58

Katılım Şemsiye: %12,82

Karma Şemsiye: %12,82

Para Piyasası: %11,97

Kıymetli Madenler: %11,87

Borçlanma Araçları: %9,71

REKORDAKİ BORSA FAKTÖRÜ

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinin dünkü işlemlerde 14.609,86 ile yeni bir rekoru test etmesinin ardından fonların performansının da bundan pozitif etkilendiğini belirten analistler, “Hisse senedi fonları, borsanın da gösterdiği performansla birlikte kategori lideri olarak yoluna devam ediyor. Jeopolitik riskler sebebiyle faizlerin yüksek seyri ise para piyasası fonlarının getirisini şimdiden çift haneye taşıdı.” değerlendirmesinde bulunuyor.

ALTIN VE TAHVİL GERİDE KALDI

Bu yıl altın-gümüş fiyatları ve tahvil getirilerindeki oynaklığa dikkat çeken analistler, “Kıymetli madenler ve borçlanma araçları fonları bu oynaklık sebebiyle getiride şimdilik son sıradalar. Ancak 4 aylık kümülatif enflasyon beklentisinin %12,5 civarında olduğunu varsayarsak, fonlar bütün kategorilerde enflasyonla başa baş ya da TÜFE üzerinde reel getiri sunmaya devam ediyor.” şeklinde konuşuyor.

‘SEPET’ ETKİSİ, MİNİMUM RİSK

Yatırım fonlarına yatırım yapmanın özellikle bireysel yatırımcılar için çeşitli avantajlarının bulunduğunu belirten uzmanlar ise, “Bu fonlar, piyasaları sürekli takip eden portföy yöneticileri tarafından yönetiliyor. Birçok bireysel yatırımcının böyle bir imkânı yok. Fonlar, parayı tek bir yatırım aracına da bağlamıyor. Böylece tek bir varlığın değer kaybetmesinin, toplam getiri üzerindeki olumsuz etkisi minimize ediliyor.” diyerek, çok düşük tutarlarla da fon yatırımının yapılabildiğine ve bunun küçük yatırımcı için de bir avantaj sunduğuna dikkat çekiyor.

