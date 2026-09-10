Göztepe'de hayal kırıklığı: Süper Lig'in en fazla gol yiyen takımı

Göztepe, Süper Lig’in ilk 4 haftasında kalesinde 11 gol görerek, ligde 2026-2027 sezonunun ligin en fazla gol yiyen takımı oldu. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun ilk 4 haftasında ise kalesinde sadece 1 gol görmüştü.

Göztepe, yeni sezona hayal kırıklığıyla başladı. Yaz transfer döneminde kadrosunu birçok takviyeyle güçlendiren ve sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında mağlubiyet yaşamayan İzmir temsilcisi, aynı performansı Süper Lig karşılaşmalarına yansıtamadı.

Göztepe, Süper Lig'de ilk 4 haftada sadece 1 puan topladı.

Ligin ilk haftasında Samsunspor ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılar, ikinci haftada Gençlerbirliği’ne sahasında 1-0 mağlup oldu. Galatasaray deplasmanından 3-2’lik yenilgiyle ayrılan Göztepe, son olarak Gürsel Aksel Stadyumu’nda Gaziantep FK’ye 4-2 kaybetti.

Göztepe, 1 puanla 7'nci sıraya kadar geriledi. İlk 4 haftada kalesinde 11 gol gören sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol yiyen takımı oldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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