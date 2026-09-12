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Gönül Dağı Veysel neden yok, öldü mü? Semih Ertürk sosyal medya hesabından duyurdu

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Gönül Dağı Veysel neden yok, öldü mü? Semih Ertürk sosyal medya hesabından duyurdu

Gönül Dağı Veysel karakterinin yeni sezonda yer almaması, 7. sezonla birlikte yeniden gündeme geldi. Hikayenin yıllar sonrasına taşınması ve Kaya ailesinde yaşanan değişimler sonrası Veysel'in akıbeti merak edilirken, karakteri canlandıran Semih Ertürk'ün diziyle ilgili yaptığı veda paylaşımı da dikkat çekti.

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Gönül Dağı, 7. sezonunda hikayeyi farklı bir döneme taşıyarak izleyicinin karşısına çıktı. 5 Eylül'de yayınlanan 221. bölümün ardından özellikle Veysel ve ailesinin yeni dönemdeki durumu araştırılmaya başlandı. 12 Eylül'de ekrana gelen 222. bölümde ise yeni nesil amcaoğullarının babalarından kalan mirası devam ettirme çabası hikayenin merkezine yerleşti.

GÖNÜL DAĞI VEYSEL NEDEN YOK, ÖLDÜ MÜ?

Gönül Dağı'nın yeni sezonunda Veysel'in hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 7. sezonda yapılan zaman atlamasının ardından Veysel artık hikayede yer almıyor. Cemile'nin eşinin yokluğunda çocuklarına hem anne hem baba olmaya çalıştığı, Veysel'in oğlu Yusuf'un ise büyümüş haliyle yeni dönemin önemli karakterlerinden biri olduğu görülüyor.

Gönül Dağı Veysel neden yok, öldü mü? Semih Ertürk sosyal medya hesabından duyurdu
Başlık ResmiGönül Dağı Veysel neden yok, öldü mü? Semih Ertürk sosyal medya hesabından duyurdu

Veysel'in yokluğu aynı zamanda Gönül Dağı'nın yeni sezonundaki kuşak değişiminin önemli parçalarından biri oldu. 12 Eylül'de yayınlanan 222. bölümün hikayesinde Ali, Yusuf ve Ramazan Mete'nin babalarının mirasını sürdürmek için harekete geçmesi öne çıkıyor. Böylece önceki sezonlarda Taner, Veysel ve Ramazan üzerinden ilerleyen "amcaoğulları" hikayesi, yeni sezonda çocukların üzerinden devam ediyor.

Gönül Dağı Veysel neden yok, öldü mü? Semih Ertürk sosyal medya hesabından duyurdu
Başlık ResmiGönül Dağı Veysel neden yok, öldü mü? Semih Ertürk sosyal medya hesabından duyurdu

SEMİH ERTÜRK SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Veysel'i canlandıran Semih Ertürk, Gönül Dağı'ndan ayrıldığını 7. sezon öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Dizinin ilk sezonundan itibaren kadroda bulunan oyuncu, uzun yıllar hayat verdiği karaktere ve projeye veda etti.

Semih Ertürk'ün ayrılmasıyla birlikte Veysel karakterinin hikayesi de sona erdi. Dizinin 7. sezonunda yapılan zaman atlamasının ardından Veysel'in hayatını kaybettiği anlaşılırken karakterin ailesi üzerinden hikayedeki etkisi sürdürülüyor.

SEMİH ERTÜRK OYNADIĞI DİZİLER

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2016

Mehmetçik: Kut'ül Amare 2018-2019

Modern Doğu Masalları 2023

Gönül Dağı 2020-2026

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Editör : İREM ÖZCAN
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