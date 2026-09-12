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Yaşam

Gazze'de öldürülen çocukların isimleri tek tek yazıldı! 12 metrelik pankartta binlerce isim

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Gazze'de öldürülen çocukların isimleri tek tek yazıldı! 12 metrelik pankartta binlerce isim

Kayseri’de Gazze’de hayatını kaybeden çocukları anmak ve yaşananlara dikkat çekmek amacıyla program düzenlendi. Etkinlikte, Gazze’de öldürülen çocuklardan 16 bin 277’sinin isminin yer aldığı 12 metre uzunluğunda pankart açıldı.

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Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hekimhane Kulübü ile Sağlık ve Medeniyet Derneği tarafından Gazze'de hayatını kaybeden çocukları anmak ve yaşananlara dikkat çekmek amacıyla program düzenlendi. Talas Gazzeli Çocuklar Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yer aldığı 12 metre uzunluğunda dev pankart açıldı.

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Program kapsamında 21 bin 500 çocuktan 16 bin 277’sinin ismi pankarta işlendi. Etkinliğe Kayseri'de görev yapan doktor, diş hekimi, eczacı ve sağlık çalışanlarının yanı sıra sağlık öğrencileri de beyaz önlükleriyle katıldı.

Hekimhane Kulübü Başkanı Ömer Çağrı Akarsu, pankartta hayatını kaybeden 16 bin çocuğun isminin yer aldığını belirterek, “Onlar sadece bir isimden ibaret değil ancak elimizden de bundan başka bir şey gelmiyor” dedi.

Gazzede öldürülen çocukların isimleri tek tek yazıldı! 12 metrelik pankartta binlerce isim
Başlık ResmiGazzede öldürülen çocukların isimleri tek tek yazıldı! 12 metrelik pankartta binlerce isim

"ÇOCUK OLMAK İÇİN DÜNYADAKİ EN TEHLİKELİ YER"

Gazze'deki çocuk ölümlerine ilişkin verileri de paylaşan Akarsu, 7 Ekim 2023 ile 19 Ekim 2025 arasında hayatını kaybeden 60 bin Filistinlinin 18 bin 500'ünün çocuk olduğunu söyledi. Akarsu, bu çocuklardan 953'ünün 1 yaşından önce, 9 bin 327'sinin ise 10 yaşından küçükken hayatını kaybettiğini ifade etti. Akarsu ayrıca, Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'nin bugün dünyada çocuk olmak için en tehlikeli yer olduğunu söyledi.

ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun da Gazze'de hayatını kaybeden çocukların anısını yaşatmak için park ve ağaçlandırma çalışması yapılmasına karar verdiklerini belirtti. Dursun, “Çocuklar adına bir park yapmanın, öldürülen bedenleri yaşatmak için ağaç dikmenin en iyi karşı duruş olabileceği konusunda bir karar aldık” diye konuştu.

Yaşananlar karşısında herkesin kendi imkanları doğrultusunda bir duruş sergilemesi gerektiğini belirten Dursun, “Bizler sadece elimizden gelebilenleri yapmakla mükellefiz, Allah bunun hesabını hepimize soracak. Her birimiz burada bir duruş sergilemek için buradayız” ifadelerini kullandı.

Gazzede öldürülen çocukların isimleri tek tek yazıldı! 12 metrelik pankartta binlerce isim
Başlık ResmiGazzede öldürülen çocukların isimleri tek tek yazıldı! 12 metrelik pankartta binlerce isim

Dr. İsa Üzüm ise hazırlanan pankartın Gazze'de hayatını kaybeden çocukların isimlerini görünür kılması açısından önemli olduğunu söyledi. Pankartın 12 metreye 3 metre ölçülerinde olduğunu belirten Üzüm, “16 bin 277 isim sığdı. Son 3 yılda 21 bin 500 isim var” dedi.

Gazze'de çocukların savaşın ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Üzüm, “Gazze'de çocuk olmak; on binlerce şehit çocuktan biri olmak” sözleriyle yaşananlara dikkat çekti. Üzüm, “Artık çocuk ölüm nedenlerinin en başında savaşlarda öldürülen çocuklar var” dedi.

Gazzede öldürülen çocukların isimleri tek tek yazıldı! 12 metrelik pankartta binlerce isim
Başlık ResmiGazzede öldürülen çocukların isimleri tek tek yazıldı! 12 metrelik pankartta binlerce isim

Üzüm, Gazze'de çocukların ninni sesleri yerine bomba sesleriyle uyumaya çalıştığını belirterek, “Gazze’de çocuk olmak, ölmeden önce mezar taşlarına değil de öldürüldükten sonra tanınabilmek için kollarına isim yazan çocuk olabilmektir” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, sağlık çalışanları ve öğrencilerin Gazze'de hayatını kaybeden çocukların isimlerinin yer aldığı dev pankartın önünde bir araya gelmesiyle sona erdi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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