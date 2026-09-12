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Güller ve Günahlar yeni oyuncular kimler? Güller ve Günahlar 2. sezon oyuncu kadrosu

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Güller ve Günahlar yeni oyuncular kimler? Güller ve Günahlar 2. sezon oyuncu kadrosu

Güller ve Günahlar yeni oyuncuları, dizinin ikinci sezonuyla ekranlara dönmesiyle birlikte izleyicilerin gündemine geldi. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı yapımda mevcut kadroya yeni isimler eklenirken, hikayeye dahil olacak karakterlerin Tecer ailesindeki dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

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Güller ve Günahlar ikinci sezonuyla 12 Eylül Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor. İlk sezon finalinde yarım kalan Serhat ve Zeynep'in hikayesi yeni bölümlerde devam ederken kadroda da dikkat çeken değişiklikler yaşandı. Yeni karakterlerle birlikte özellikle Tecer ailesinin geçmişine ilişkin sırların hikayede daha fazla öne çıkması bekleniyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ OYUNCULAR KİMLER?

Güller ve Günahlar'ın ikinci sezonuna İştar Gökseven ve Ebru Şam katıldı. İştar Gökseven dizide Yusuf Tecer, Ebru Şam ise Avukat Sonay karakterini oynayacak.

Güller ve Günahlar yeni oyuncular kimler? Güller ve Günahlar 2. sezon oyuncu kadrosu
Başlık ResmiGüller ve Günahlar yeni oyuncular kimler? Güller ve Günahlar 2. sezon oyuncu kadrosu

İştar Gökseven'in canlandıracağı Yusuf Tecer, Tecer kardeşlerin babası olarak izleyici karşısına çıkacak. İlk sezondan bu yana ortaya çıkması beklenen karakterin gelişiyle Tecer ailesinin geçmişinde saklı kalan sırların açığa çıkması bekleniyor. Ebru Şam'ın oynayacağı Sonay ise avukat olarak hikayeye dahil olacak ve karakterler arasındaki dengeleri etkileyecek.

Güller ve Günahlar yeni oyuncular kimler? Güller ve Günahlar 2. sezon oyuncu kadrosu
Başlık ResmiGüller ve Günahlar yeni oyuncular kimler? Güller ve Günahlar 2. sezon oyuncu kadrosu

GÜLLER VE GÜNAHLAR 2. SEZON OYUNCU KADROSU

Güller ve Günahlar'ın ana oyuncu kadrosunda,

Murat Yıldırım - Serhat,

Cemre Baysel - Zeynep,

Oya Unustası - Berrak,

Serdar Orçin - Cihan,

Gülenay Kalkan - Sevim,

Yade Arayıcı - Kader,

Mina Akdin - İlkim,

Beren Gençalp - Hayal,

Serdar Özer - Can,

Emel Çölgeçen - Refika,

Gizem Sevim - Ebru

Merve Nur Bengi - Sedef

İştar Gökseven - Yusuf Tecer

Ebru Şam - Avukat Sonay

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Editör : İREM ÖZCAN
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