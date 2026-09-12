Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakibi kâbusu yaşadı: 4 maçta 1 puan!

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Aston Villa, Premier Lig'de karşılaştığı Nottingham Forest'a 2-1 mağlup olarak 1 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in dördüncü haftasında Aston Villa, Nottingham Forest'u konuk etti.

NOTTINGHAM 2 GOLLE GÜLDÜ

Villa Park'ta oynanan müsabakayı konuk Nottingham Forest 2-1'lik skorla kazanmayı başardı. Nottingham'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Liam Delap ve 88. dakikada Igor Jesus kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 74. dakikada Alysson'dan geldi.

4 MAÇTA 1 PUAN

Bu skorla ligde çıktığı dördüncü maçtan da galibiyetle ayrılamayan Aston Villa, 1 puanda kaldı. Nottingham Forest ise puanını 5'e çıkardı.

VILLA, FENERBAHÇE'Yİ AĞIRLAYACAK

Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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