Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakibi kâbusu yaşadı: 4 maçta 1 puan!
Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Aston Villa, Premier Lig'de karşılaştığı Nottingham Forest'a 2-1 mağlup olarak 1 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in dördüncü haftasında Aston Villa, Nottingham Forest'u konuk etti.
NOTTINGHAM 2 GOLLE GÜLDÜ
Villa Park'ta oynanan müsabakayı konuk Nottingham Forest 2-1'lik skorla kazanmayı başardı. Nottingham'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Liam Delap ve 88. dakikada Igor Jesus kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 74. dakikada Alysson'dan geldi.
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4 MAÇTA 1 PUAN
Bu skorla ligde çıktığı dördüncü maçtan da galibiyetle ayrılamayan Aston Villa, 1 puanda kaldı. Nottingham Forest ise puanını 5'e çıkardı.
VILLA, FENERBAHÇE'Yİ AĞIRLAYACAK
Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek.