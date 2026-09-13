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Yürekleri ağza getiren olay! Kokuyu fark etti, alevleri gördü! Otomobilin içindeki 5 kişi ölümden döndü

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Karaman'da içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil gelen kokunun ardından alev aldı. Sürücünün LPG bağlantısını kesmesinin ardından 5 kişi ölümden döndü. Motoru yanan araç ise kullanılamaz hale geldi.

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Karaman’da Şeyh Şamil Mahallesi’nde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Mehmet K. idaresindeki seyir halindeki otomobilin motor bölümünden bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Trafik ışıklarında durduğu sırada dumanların ve kokunun yoğunlaşması üzerine sürücü, kendi imkanlarıyla aracın LPG bağlantısını kesti.

Yürekleri ağza getiren olay! Kokuyu fark etti, alevleri gördü! Otomobilin içindeki 5 kişi ölümden döndü
Başlık ResmiYürekleri ağza getiren olay! Kokuyu fark etti, alevleri gördü! Otomobilin içindeki 5 kişi ölümden döndü

ARAÇTAKİ 5 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesinin ardından adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında otomobilin motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yürekleri ağza getiren olay! Kokuyu fark etti, alevleri gördü! Otomobilin içindeki 5 kişi ölümden döndü
Başlık ResmiYürekleri ağza getiren olay! Kokuyu fark etti, alevleri gördü! Otomobilin içindeki 5 kişi ölümden döndü

“KOKU YOĞUNLAŞMAYA BAŞLADI”

Korku dolu anları anlatan sürücü Mehmet K., şöyle konuştu:

Lambada durdum. Bir anda koku yoğunlaşmaya başladı. Kontağı ve hemen gaz vanasını kapattık. Yangın tüpünü sıktık ama faydası olmadı. Araç LPG’liydi. Araçta 5 kişiydik.

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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Karaman
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