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Sancaktepe’de feci kaza: Lüks otomobil takla atarak savruldu

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Sancaktepe’de feci kaza: Lüks otomobil takla atarak savruldu

Sancaktepe’de TEM bağlantı yolunda seyir halinde olan BMW, önündeki Fiat Doblo’ya arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada BMW sürücüsü ağır yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Sancaktepe'de Kartal TEM Otoyolu bağlantı yolu Ankara istikameti Samandıra mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, iddiaya göre Seyit İ. yönetimindeki Fiat Doblo'ya, Semih D. yönetimindeki BMW marka otomobil arka sol taraftan çarptı.

Sancaktepe’de feci kaza: Lüks otomobil takla atarak savruldu
Başlık ResmiSancaktepe’de feci kaza: Lüks otomobil takla atarak savruldu

TAKLA ATARAK SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan BMW, bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak savruldu. Kazada BMW sürücüsü Semih D. ağır yaralandı.

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar yaralı sürücüye müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından ağır yaralı Semih D., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe’de feci kaza: Lüks otomobil takla atarak savruldu
Başlık ResmiSancaktepe’de feci kaza: Lüks otomobil takla atarak savruldu

GÖRGÜ TANIĞI KAZAYI ANLATTI

Kazayı gören esnaf Engin Doğancı, "Yukarıdan baktım, bir araç Doblo'ya arkadan çarptı. Sonra bariyere çarptı. Araç burada kaldı. Sürücüyü araçtan çıkardılar. Yaralıydı, nefes alıyordu. İnşallah bir şeyi yoktur" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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