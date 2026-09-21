Fransız Yetimhanesi’nde kültür buluşması: Beyoğlu'nda sahaf festivali heyecanı var

Beyoğlu Sahaf Festivali, nadir kitaplar, ilk baskılar ve tarihî belgelerle eski Fransız Yetimhanesi’nde kapılarını açtı. Festival, hafta boyunca söyleşi, panel, atölye ve kitap mezatlarına ev sahipliği yapacak.

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“Beyoğlu Sahaf Festivali” eski Fransız Yetimhanesi’nde kitapseverlerle buluşuyor. Nadir kitaplardan ilk baskılara, tarihî vesikalardan efemeralara kadar geniş bir seçkinin sunulduğu festival, açılış gününde büyük rağbet gördü.

Kitapseverlerin büyük bir heyecanla beklediği festival, Sahaflar Birliği Derneği Başkanı Emin Nedret İşli’nin “Cadde-i Kebir” söyleşisi ile başladı. Daha sonra Sedat Anar, Damla Anar ve Selahattin Anar’ın sunduğu “Beyoğlu’nda Santur Sesi” müzik dinletisi ile ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Atölyeler, tematik buluşmalar ve panellerle de zenginleşen festivalde hafta boyunca Mete Göktuğ, Prof. Dr. Paolo Girardelli, Görgün Taner, Yekta Kopan, Haluk Oral, Armağan Tunaboylu, Turan Farajova ve Murat Meriç gibi isimler okurlarla buluşacak. Festivalin en çok ilgi çeken geleneklerinden biri olan kitap mezatı ise Murat Uncu idaresinde 26 Eylül’de gerçekleştirilecek.

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