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Benzin zammı kapıda! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak, indirim gelecek mi?

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Akaryakıt fiyatlarında yeni bir dönem başlıyor. Benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip eden milyonlarca araç sahibi, 1 Ekim 2026 tarihinde benzine gelecek muhtemel zam nedeniyle güncel fiyatları araştırmaya başladı. Benzinde uygulanan eşel mobil sisteminin sona ermesiyle birlikte, mevcut vergi yapısında değişiklik yapılmaması halinde pompa fiyatlarında ciddi bir artış yaşanabileceği belirtiliyor.

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Benzin zammı yeniden gündeme geldi. Küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırırken, gözler Türkiye'deki yeni fiyatlama sürecine çevrildi. Sürücülerin yakından takip ettiği benzin ve motorin fiyatlarında önümüzdeki günlerde önemli bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Peki, akaryakıt fiyatları ne kadar olacak, indirim gelecek mi?

Benzin zammı kapıda! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak, indirim gelecek mi?
Başlık ResmiBenzin zammı kapıda! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak, indirim gelecek mi?

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLACAK, İNDİRİM GELECEK Mİ?

Eşel mobil sistemin 1 Ekim 2026 itibarıyla sona ermesi durumunda, benzinde litre başına uygulanan ÖTV'nin daha yüksek seviyeye çıkması bekleniyor. Sektör kaynaklarının yaptığı hesaplamaya göre ÖTV'nin 4,43 TL'den 14,83 TL'ye yükselmesi, litre başına 10,40 TL'lik ÖTV farkı oluşturacak. Bu farkın KDV'ye etkisinin de hesaba katılmasıyla birlikte toplam fiyat artışının 12,48 TL seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

Benzin zammı kapıda! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak, indirim gelecek mi?
Başlık ResmiBenzin zammı kapıda! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak, indirim gelecek mi?

BENZİN ZAMMI KAPIDA: LİTRESİ 90 TL'Yİ AŞABİLİR

Beklenen artışın gerçekleşmesi halinde benzinin litre fiyatında önemli bir sıçrama yaşanması bekleniyor. 25 Eylül itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 80,40 TL seviyesinde bulunuyor. 12,48 TL'lik artışın tamamının pompaya yansıması halinde fiyat yaklaşık 92,88 TL seviyesine ulaşacak.

Benzin zammı kapıda! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak, indirim gelecek mi?
Başlık ResmiBenzin zammı kapıda! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak, indirim gelecek mi?

25 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa: Benzin 80,40 TL, motorin 93,50 TL, otogaz 34,99 TL
İstanbul Anadolu: Benzin 80,30 TL, motorin 93,30 TL, otogaz 34,40 TL
Ankara: Benzin 81,40 TL, motorin 94,60 TL, otogaz 35,09 TL
İzmir: Benzin 81,70 TL, motorin 94,90 TL, otogaz 34,99 TL

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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