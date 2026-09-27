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Dünya

Mekke Savunma Anlaşması Tahran’a soruldu: Pezeşkiyan’dan dikkat çeken mesaj

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Mekke Savunma Anlaşması Tahran’a soruldu: Pezeşkiyan’dan dikkat çeken mesaj
Başlık ResmiMekke Savunma Anlaşması Tahran’a soruldu: Pezeşkiyan’dan dikkat çeken mesaj

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması’nı "Müslümanların birleşmesi adına olumlu bir adım" olarak nitelendirdi. Husiler konusunda ise İran’ın eylemlerle bağlantısı olmadığını savunarak "Bir kardeş, Müslüman kardeşiyle savaşmamalı" ifadesini kullandı.

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve yeni bölgesel denklemle ilgili açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında hayata geçirilen tarihi Mekke Savunma Anlaşması’na değindi.

Pezeşkiyan, anlaşmanın Müslümanların birleşmesi açısından olumlu bir adım olabileceğini söyledi. Pezeşkiyan, "Bu, Müslümanların birleşmesi adına ileriye doğru atılmış olumlu bir adımdır" diye konuştu.

Mekke Savunma Anlaşması Tahran’a soruldu: Pezeşkiyan’dan dikkat çeken mesaj
Başlık ResmiMekke Savunma Anlaşması Tahran’a soruldu: Pezeşkiyan’dan dikkat çeken mesaj

Anlaşmanın İran’a karşı olup olmadığı sorusuna ise Pezeşkiyan, "Bu adım, kavga etmek yerine Müslümanların yan yana oturması ve İslami birliği gerçekleştirmesi yönünde bir adım olabilir" yanıtını verdi.

"ABD'YE GÜVENMİYORUZ"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelere ilişkin ise Tahran’ın Washington’a güvenmediğini dile getirdi.

"Amerikan tarafına güvenimiz yok ve hangi temelde bir anlaşmaya varılabileceğini bilmiyoruz." diyen Pezeşkiyan, İran’ın son önerisine ilişkin ABD’nin tutumunu netleştirmesini beklediklerini vurguladı.

Pezeşkiyan, arabulucular Katar ve Pakistan’ın İran’ın mesajlarını Washington’a ilettiğini aktararak, görüşmelerin haziran ayında iki taraf arasında varılan mutabakat zaptına dayandığına işaret etti.

Mekke Savunma Anlaşması Tahran’a soruldu: Pezeşkiyan’dan dikkat çeken mesaj
Başlık ResmiMekke Savunma Anlaşması Tahran’a soruldu: Pezeşkiyan’dan dikkat çeken mesaj

"SAVAŞIN SALDIRGANI ONLAR"

Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından İran’ın sorumlu olduğu yönündeki suçlamaları reddeden Pezeşkiyan, Hürmüz’deki geçiş güzergahlarının İran’a karşı kapatıldığını savundu. Pezeşkiyan, boğazın kapatılmasını İran’ın önündeki yolların kesilmesine verilen doğal bir tepki olarak nitelendirdi.

İran Cumhurbaşkanı, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın ticari gemilere yeniden açılabileceğini kaydetti.

Pezeşkiyan, ABD’yi savaşın saldırganı olarak nitelendirerek, İran’ın yaklaşık iki yüz yıldır herhangi bir ülkeye saldırmadığını belirtti.

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Bölgesel güvenliğin bölge ülkelerinin işbirliğiyle sağlanabileceğinin altını çizen Pezeşkiyan, "Bölgesel bir polise ihtiyacımız yok" ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in bölge ülkelerini birbirine karşı kullanarak bölgenin kaynakları üzerinde kontrol sağlamaya çalıştığını öne sürerek, Suudi Arabistan’ın İslam dünyasının birliğini sağlamada rol oynayabileceğine dikkati çekti.

Mekke Savunma Anlaşması Tahran’a soruldu: Pezeşkiyan’dan dikkat çeken mesaj
Başlık ResmiMekke Savunma Anlaşması Tahran’a soruldu: Pezeşkiyan’dan dikkat çeken mesaj

"HUSİLERİN EYLEMLERİYLE BAĞLANTIMIZ YOK"

Yemen’deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalara da değinen Pezeşkiyan, Husilerin eylemlerinin İran’la bağlantılı olmadığını savundu.

Pezeşkiyan, Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunarak, "Bir kardeş, Müslüman kardeşiyle savaşmamalı" şeklinde konuştu.

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İran’daki iç siyasi duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Pezeşkiyan, ülkede daha önce görülmemiş bir birlik ve dayanışma bulunduğunu, İran’ın iç koşullarında biriken sorunların üstesinden gelmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in, İran’ın kendi kendine yeterli hale gelmesini engellemeye çalıştığını savunarak, ülkesinin insanlarının hayata tutunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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