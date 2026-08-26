ŞL kura çekimi ne zaman, hangi kanalda merak edilirken Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın bilgileri netlik kazandı. 2026-2027 sezonunun lig aşaması öncesinde ise heyecan doruğa çıkıyor. Avrupa futbolunun en önemli kulüp organizasyonunda mücadele edecek 36 takımın tamamı, play-off turunda oynanacak son karşılaşmaların ardından netleşecek.

Galatasaray'ın doğrudan lig aşamasında yer alacağı yeni sezonda Türkiye'yi temsil edecek sarı-kırmızılı ekibin rakipleri de kura sonucunda belli olacak. Peki, ŞL kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın bilgileri...

ŞL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak.

Yeni sezonun lig aşaması eşleşmelerini belirleyecek kura, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.

Kura çekimiyle beraber Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri de belli olacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın! ŞL kura çekimi ne zaman, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın! ŞL kura çekimi ne zaman, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TARİHLERİ

1.⁠ ⁠Hafta: 8/10 Eylül

2.⁠ ⁠Hafta: 13/14 Ekim

3.⁠ ⁠Hafta: 20/21 Ekim

4.⁠ ⁠Hafta: 3/4 Kasım

5.⁠ ⁠Hafta: 24/25 Kasım

6.⁠ ⁠Hafta: 8/9 Aralık

7.⁠ ⁠Hafta: 19/20 Ocak 2027

8.⁠ ⁠Hafta: 27 Ocak 2027

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027

Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027

Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027

Yarı finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027

Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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