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Konya'da soluk borusuna ekmek kaçan kadını polis Heimlich ile kurtardı

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Konya'nın Karatay ilçesinde bir restoran döner yiyen kadının soluk borusuna ekmek parçası kaçtı. Nefes alamayan kadını o anlarda restoranda olan bir polis memuru Heimlich manevrası yaparak kurtardı.

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Konya'da boğazına yediği dönerin parçası kaçan kadın, polisin yaptığı Heimlich manevrası ile kurtarılırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'ndeki bir dönercide yaşandı. Alınan bilgiye göre, yemek yediği esnada bir kadının nefes borusuna döner kaçtı. Nefes alamayan kadına, o esnada mekandaki sivil bir polis memuru Heimlich manevrası uyguladı. Nefes borusuna kaçan ekmek parçası çıkartılırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; yemek yiyen kadının nefes alamadığı, yanındaki çocukların kadının sırtına vurduğu sonrasında durumu gören polis memurunun müdahale edip, Heimlich manevrası yaptığı görülüyor.

Konya'da soluk borusuna ekmek kaçan kadını polis Heimlich ile kurtardı
Başlık ResmiKonya'da soluk borusuna ekmek kaçan kadını polis Heimlich ile kurtardı

"ALLAH AYAKLARINA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Dönercide çalışan ve olay anını aktaran Enver yavuz, "Pazartesi günü ikindi saatlerinde burada müşteri olarak polis memuru ve bir kadın oturuyordu. Ablanın ekmek borusuna ekmek parçası kaçtı. Kendisi biraz çıkartmaya çalışırken durumu polis durumu fark ediyor. Heimlich manevrası yapmasıyla beraber polisimiz kadının hayatını kurtardı. Buradan polis memuruna çok teşekkür ediyoruz. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

BAKMADAN GEÇME
Boğazına sakız kaçan adamı Heimlich manevrası ile kurtardı
GÜNDEM

Boğazına sakız kaçan adamı Heimlich manevrası ile kurtardı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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