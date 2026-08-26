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Spor

Şampiyonlar Ligi bileti alan 3 takım belli oldu

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Şampiyonlar Ligi bileti alan 3 takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Azerbaycan ekibi Sabah, Norveç'in Bodo/Glimt takımı ve Avusturya temsilcisi LASK, Devler Ligi'nde lig aşamasına kaldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda bugün 3 karşılaşma oynandı.

Oynanan maçların ardından Azerbaycan ekibi Sabah, Norveç'in Bodo/Glimt takımı ve Avusturya temsilcisi LASK, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı.

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Azerbaycan'da tarihi gece: Sabah FK, Şampiyonlar Ligi biletini aldı

Müsabakaların sonuçları şöyle:

Sabah (Azerbaycan)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail) (1-2) / 5-2

Bodo/Glimt (Norveç)-NEC Nijmegen (Hollanda) (3-1) / 3-0

LASK (Avusturya)-Celtic (İskoçya) (0-3) / 5-1 (uzatmalarda)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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