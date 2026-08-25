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Şampiyonlar Ligi kura çekimine geri sayım! Lig aşaması ve play-off turu rövanş maçları ne zaman?

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Şampiyonlar Ligi kura çekimine geri sayım! Lig aşaması ve play-off turu rövanş maçları ne zaman?
Fotoğraf Başlığı Şampiyonlar Ligi kura çekimi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu için heyecan hız kesmeden devam ediyor. Play-off turunda oynanacak rövanş karşılaşmalarının ardından lig aşamasında mücadele edecek 36 takım kesinleşecek. Futbolseverler bir yandan play-off turundaki kritik maçları takip ederken diğer yandan Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tarihini ve saatini araştırıyor.

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2026-2027 sezonunda lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura sonrasında Avrupa'nın en önemli kulüp organizasyonunda lig aşamasının eşleşmeleri belli olacak. Fenerbahçe'nin de yer aldığı play-off turunda ise son maçlar 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimine geri sayım! Lig aşaması ve play-off turu rövanş maçları ne zaman?
Başlık ResmiŞampiyonlar Ligi kura çekimine geri sayım! Lig aşaması ve play-off turu rövanş maçları ne zaman?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü yapılacak. Kura çekiminin Türkiye saatiyle 19.00'da başlaması planlanıyor.

Şampiyonlar Ligi kura çekimine geri sayım! Lig aşaması ve play-off turu rövanş maçları ne zaman?
Başlık ResmiŞampiyonlar Ligi kura çekimine geri sayım! Lig aşaması ve play-off turu rövanş maçları ne zaman?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi kura çekiminin Türkiye'de TRT Spor ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi kura çekimine geri sayım! Lig aşaması ve play-off turu rövanş maçları ne zaman?
Başlık ResmiŞampiyonlar Ligi kura çekimine geri sayım! Lig aşaması ve play-off turu rövanş maçları ne zaman?

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

25 Ağustos Salı:

19.45 Sabah (Azerbaycan)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail) (1-2)

22.00 LASK (Avusturya)-Celtic (İskoçya) (0-3)

22.00 Bodo Glimt (Norveç)-NEC Nijmegen (Hollanda) (3-1)

26 Ağustos Çarşamba:

22.00 Olimpik Lyon (Fransa)-Fenerbahçe (1-1)

22.00 AEK (Yunanistan)-Levski Sofya (Bulgaristan) (0-0)

22.00 Celje (Slovenya)-Slovan Bratislava (Slovakya) (1-1)

22.00 Viking (Norveç)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (2-2)

Şampiyonlar Ligi kura çekimine geri sayım! Lig aşaması ve play-off turu rövanş maçları ne zaman?
Başlık ResmiŞampiyonlar Ligi kura çekimine geri sayım! Lig aşaması ve play-off turu rövanş maçları ne zaman?

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI MAÇ TARİHLERİ

1. Maç Günü: 8-10 Eylül 2026
2. Maç Günü: 13/14 Ekim 2026
3. Maç Günü: 20/21 Ekim 2026
4. Maç Günü: 3/4 Kasım 2026
5. Maç Günü: 24/25 Kasım 2026
6. Maç Günü: 8/9 Aralık 2026
7. Maç Günü: 19/20 Ocak 2027
8. Maç Günü: 27 Ocak 2027

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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