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Ekonomi

ÖTV, motorini frenledi! Benzin fiyatı yüzde 10 yükseldi

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ÖTV, motorini frenledi! Benzin fiyatı yüzde 10 yükseldi

İstanbul Avrupa yakasında temmuz ayını 67,13 TL’den tamamlayan benzinin litre fiyatı, bugün tabelaya yansıyan 2,72 TL’lik son zamla 74,26 TL’ye çıktı. Böylece benzin bu ay %10,62 arttı. Motorinin litresi ise ağustosta %2,18 yükseldi ve 82,70 TL’ye çıktı. Bu ay motorindeki artış %2,18 ile sınırlı kalırken, ÖTV’nin sıfırlanması bunda etkili oldu.

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Küresel piyasalarda yüksek seyreden petrol ile birlikte ürün marjlarının da açılması, içeride akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı temmuz ayını 80,94 TL’den tamamlamıştı. Ağustosun ikinci haftası tamamlanmak üzereyken bu ay için getirilen ÖTV muafiyeti ile birlikte fiyatlar dizginlendi. 25 Ağustos 2026’da Avrupa yakasında motorinin litresi 82,70 TL’den satılıyor. Böylece bu motorin fiyatındaki artış %2,18 gibi sınırlı bir düzeyde gerçekleşiyor.

ÖTV, motorini frenledi! Benzin fiyatı yüzde 10 yükseldi
Başlık ResmiÖTV, motorini frenledi! Benzin fiyatı yüzde 10 yükseldi

BENZİN YÜZDE 10,62 ARTTI

Benzin fiyatlarında ise ağustos ayı daha yüksek artışlara sahne oldu. Temmuzun son gününde İstanbul Avrupa yakasında 67,13 TL olan benzinin litre fiyatı, bugün tabelaya yansıyan 2,72 TL’lik son zamla birlikte 74,26 TL’ye çıktı. Benzinde bu ayki artış %10,62 oldu. Bu arada son fiyat hareketlerinin ardından %20 olan motorin-benzin fiyat farkı %11,36’ya geriledi.

ÖTV, motorini frenledi! Benzin fiyatı yüzde 10 yükseldi
Başlık ResmiÖTV, motorini frenledi! Benzin fiyatı yüzde 10 yükseldi

PETROL 90 DOLARIN ÜZERİNDE

Bu arada küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı bugünkü işlemlere TSİ 07:30 itibarıyla 90,70 dolardan başladı. Ağustosun ilk haftasında 78 dolar sınırına kadar gerileyen petroldeki yükseliş, aylık düşük seviyeden %16,30 olarak gerçekleşti.

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ABD’NİN SON YAPTIRIMLARI

Orta Doğu’da sıcak çatışmaların yaşanmaması, petrolde 100 dolar ve üzerindeki fiyatlamalara set çekiyor. Ancak ABD ve İran arasındaki belirsizliklerin devam etmesi, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin oldukça sınırlı kalması ve son olarak Beyaz Saray’ın Tahran’a yönelik ekonomik yaptırımları, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesini destekliyor.

STRATEJİK REZERV BASKISI

Bu arada Orta Doğu’daki krizle devreye alınan stratejik rezervler de bir yandan takip ediliyor. ABD’nin stratejik ham petrol stokları 1982'den bu yana ilk defa 290 milyon varilin altına düştü. Stoklar geçen hafta da 3,7 milyon varil azaldı ve 289,7 milyon varile geriledi. Rezervlerin son 44 yılın en düşük seviyelerine çekilmesi de petrol fiyatlarındaki stresi artırıyor.

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